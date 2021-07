StartCup Lombardia, via all'edizione 2021 - CorCom

Via all’edizione 2021 di Startcup Lombardia, la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia – Direzione Generale Sviluppo Economico Assessore Guido Guidesi, con il coordinamento di PoliHub – Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano.

Nata nel 2003, su iniziativa del Politecnico di Milano, Startcup Lombardia è alla sua XIX edizione. Dal 2016, grazie anche al supporto di Regione Lombardia, la competizione ha assegnato grant per oltre 500 mila euro, contribuito alla nascita di 28 aziende che hanno raccolto più 3 milioni di investimenti cumulati.

“Startcup Lombardia rappresenta un efficace esempio di collaborazione tra gli Atenei lombardi, che si impegnano a mettere a fattor comune i propri sforzi per generare opportunità di sviluppo a favore di nuove iniziative imprenditoriali – commenta Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo – Ciò è un segnale importante di ripartenza in un contesto post pandemico, in cui gli studenti in primis sono chiamati a dare il proprio contributo, sfruttando i contatti col tessuto imprenditoriale lombardo e generando soluzioni innovative a supporto dei cittadini. Confido che anche questa edizione porterà una rigenerazione nell’ecosistema industriale e nelle comunità accademiche coinvolte”.

“Dopo 19 anni Startcup Lombardia si conferma un’iniziativa capace di attrarre l’interesse degli studenti degli atenei lombardi – evidenzia il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta – Startcup non è solo un momento di premiazione ma un percorso che accompagna e sostiene i progetti fino al loro approdo sul mercato. In un momento storico così delicato le Università e gli Incubatori Universitari continuano a essere attori fondamentali per stimolare lo sviluppo economico grazie al talento dei giovani innovatori”.

I partecipanti

Possono presentare la candidatura a Startcup Lombardia studenti, imprese costituite e aspiranti imprenditori nel cui team dovrà essere presente almeno uno studente universitario o, in alternativa, dottorando, ricercatore, assegnista, professore o alumnus.

WEBINAR AI: il nuovo Regolamento EU. Impatto, sfide e opportunità in arrivo per le aziende Digital Transformation Intelligenza Artificiale

I premi

Anche per l’edizione 2021 Regione Lombardia ha rinnovato il supporto alla competizione con un montepremi che sale a 125 mila euro per i migliori progetti, candidati in quattro categorie: Ict & Services, Industrial Technologies, Lifescience & Medtech e Cleantech & Energy. Saranno 4 i progetti vincitori, uno per categoria, a cui verrà assegnato un premio di 25 mila euro ciascuno. Verranno inoltre premiati altri 2 progetti che, come i precedenti, avranno diritto ad accedere al Premio Nazionale dell’Innovazione.

Novità 2021, un Premio Speciale di 25 mila euro per il progetto che sviluppa la migliore soluzione e/o tecnologia in ambito sicurezza e benessere sul luogo di lavoro Tutti i progetti finalisti potranno accedere ad attività di formazione focalizzate sulla stesura del business plan e business model e sulla presentazione della propria idea di business. Le giornate di accelerazione saranno dedicate a supportare i team nella produzione di un executive summary e un pitch deck.

Le fasi del contest

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 13 settembre 2021. La fase di valutazione e selezione dei progetti si concluderà il 24 settembre. Il Comitato Organizzatore selezionerà i 12 migliori progetti, che potranno accedere agli Acceleration Days, il programma di empowerment imprenditoriale focalizzato su business plan e presentazione dell’idea di business.

A fine ottobre, durante la finale, la Giuria decreterà i 6 vincitori, che avranno accesso al Premio Nazionale dell’Innovazione organizzato da PNIcube, in programma Il 30 novembre e il 3 dicembre a Roma.

Startcup Lombardia è organizzata da Politecnico di Milano, PoliHub, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi dell’Insubria, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione UniMi.