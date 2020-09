Startup Boot Camp Flex al debutto, in campo il Politecnico di Milano

L’imprenditorialità costituisce il principale motore di crescita ed innovazione per economie mature quali quella italiana. Il Politecnico di Milano si è costruito negli anni un ruolo pivotale a supporto delle iniziative imprenditoriali nel nostro paese.

Attraverso la messa a sistema di entità quali School of Management, Polihub Innovation District & Startup Accelerator, il fondo di venture capital Poli360, gli Osservatori Digital Innovation e centinaia di laboratori di ricerca, il Polimi ha creato attorno a sé è un vero e proprio ecosistema imprenditoriale abilitante.

Quali le ragioni e i principi di fondo di tale sforzo sistemico? Quali alcuni dei suoi frutti tangibili? E quale visione e direzione strategica per il futuro?

Le risposte all’interno del webinar di mercoledì 30 settembre alle ore 17:00 a cui parteciperanno i professori Andrea Rangone, Andrea Sianesi, Antonio Ghezzi, Evila Piva e Stefano Mainetti, membri della Faculty della School of Management attivi nell’area Imprenditorialità. Gli esperti dialogheranno con ospiti imprenditori per ripercorrere le loro storie di successo ed i loro legami con “l’ecosistema imprenditoriale Politecnico di Milano”. Si tratta di Francesco Castagna – Entrepreneur & Extended Faculty Professor – MIP, Università degli Studi di Salerno; Luca Manara – CEO & Co-Founder, AppQuality; Daniele Ratti – Founder & CEO, FattureInCloud.it.

L’evento sarà anche occasione per presentare lo Startup Boot CampFLEX, nuovo programma fully digital della Mip Management Academy per stimolare l’empowerment imprenditoriale in Italia, in partenza il 23 ottobre prossimo.

Cos’è Startup Boot Camp Flex

Contribuire a diffondere l’empowerment imprenditoriale in Italia. È questo l’obiettivo di Startup Bootcamp Flex, il programma lanciato da MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business in collaborazione con l’incubatore PoliHub e il fondo di investimento Poli360.

Rivolto a imprenditori, startupper, manager e professionisti che desiderano arricchire il patrimonio della propria realtà aziendale con idee e progetti innovativi, il programma si svolgerà da settembre 2020 a febbraio 2021 in formato “Flex”: i contenuti saranno erogati in modalità distance learning attraverso la piattaforma online di MIP Politecnico di Milano.

Lo Startup Bootcamp Flex sarà composto da 6 moduli, i cui contenuti formativi saranno resi disponibili per un periodo di 3 settimane ciascuno. Ogni modulo sarà arricchito dalla componente esperienziale e di action learning, tramite sessioni di Q&A e testimonianze imprenditoriali esterne in live streaming. È prevista la possibilità di partecipare ad attività di Mentoring, che prevedono l’interazione non solo con i mentor di Polihub ma anche con gli analisti e i ricercatori del Politecnico di Milano.

I partecipanti verranno supportati in tutte le principali fasi di sviluppo delle proprie idee imprenditoriali, orientate sia alla creazione di nuove imprese e startup sia al lancio di iniziative innovative all’interno di aziende e organizzazioni consolidate. Si punta, in questo modo, a potenziare e stimolare l’empowerment e le soft skills imprenditoriali e offrire una piattaforma di sharing di competenze e conoscenze, stimolando l’attività di networking.

La collaborazione con Polibub e Poli360 consentirà ai partecipanti la potenziale attivazione di un percorso di incubazione e di un eventuale successivo investimento.

