Startup Bootcamp Flex, il Polimi al fianco delle imprese che vogliono innovare

Contribuire a diffondere l’empowerment imprenditoriale in Italia. È questo l’obiettivo di Startup Bootcamp Flex, il programma lanciato da MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business in collaborazione con l’incubatore PoliHub e il fondo di investimento Poli360.

Rivolto a imprenditori, startupper, manager e professionisti che desiderano arricchire il patrimonio della propria realtà aziendale con idee e progetti innovativi, il programma si svolgerà da settembre 2020 a febbraio 2021 in formato “Flex”: i contenuti saranno erogati in modalità distance learning attraverso la piattaforma online di MIP Politecnico di Milano.

“Questa scelta si colloca in una più ampia e coerente strategia che caratterizza un’offerta didattica in cui l’importanza attribuita al tema dell’imprenditorialità è accompagnata dall’attenzione nei confronti della digitalizzazione dei formati didattici – spiega una nota dell’ateneo – Una scelta questa, che si concretizza in un’ampia offerta di strumenti e modalità̀ didattiche altamente flessibili e interattivi”.

Lo Startup Bootcamp Flex sarà composto da 6 moduli, i cui contenuti formativi saranno resi disponibili per un periodo di 3 settimane ciascuno. Ogni modulo sarà arricchito dalla componente esperienziale e di action learning, tramite sessioni di Q&A e testimonianze imprenditoriali esterne in live streaming. È prevista la possibilità di partecipare ad attività di Mentoring, che prevedono l’interazione non solo con i mentor di Polihub ma anche con gli analisti e i ricercatori del Politecnico di Milano.

I partecipanti verranno supportati in tutte le principali fasi di sviluppo delle proprie idee imprenditoriali, orientate sia alla creazione di nuove imprese e startup sia al lancio di iniziative innovative all’interno di aziende e organizzazioni consolidate. Si punta, in questo modo, a potenziare e stimolare l’empowerment e le soft skills imprenditoriali e offrire una piattaforma di sharing di competenze e conoscenze, stimolando l’attività di networking.

La collaborazione con Polibub e Poli360 consentirà ai partecipanti la potenziale attivazione di un percorso di incubazione e di un eventuale successivo investimento.

“In economie mature, come quella italiana, è la nuova imprenditorialità a rappresentare il vero e proprio motore della crescita economica e occupazionale – spiega Antonio Ghezzi, Co-Direttore e Coordinatore del Comitato Direzionale – Da questa considerazione nasce il nostro Startup Bootcamp Flex, la cui missione è quella di aiutare a diffondere l’empowerment imprenditoriale in Italia, stimolando la cultura e la volontà di intraprendere, e contribuendo a trasformare il nostro Paese in una nazione imprenditoriale”.

Per partecipare alle selezioni è necessario accedere alla piattaforma www.applyformasters.net e compilare la domanda di ammissione a Startup Bootcamp Flex. Sarà inoltre possibile candidarsi per ricevere borse di studio parziali o totali, assegnate ad insindacabile giudizio della commissione composta dal comitato direzionale e rappresentanti di Polihub e Poli360. In caso di sponsorizzazione aziendale, si può richiedere il modulo “Azienda Promotrice” all’indirizzo mail executive@mip.polimi.it.

Martedì 16 Giugno alle ore 18.30 la presentazione online del programma.

