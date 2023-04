“Negli ultimi anni molte piccole e medie imprese hanno avuto modo di consolidarsi, ed emergono sempre più giovani realtà imprenditoriali sia nei settori upstream, delle infrastrutture, sia nei settori downstream, dei servizi e applicazioni, che provano a sviluppare idee imprenditoriali rischiando capitale proprio e il proprio futuro. Per aiutare questi processi di crescita e di consolidamento è necessario favorire un ecosistema solido, che supporti concretamente l’imprenditoria giovanile nello sviluppo di idee e programmi innovativi”. Lo afferma Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy, in un’intervista a SpacEconomy360, in cui fa il punto della situazione e delinea le strategie del Governo per rafforzare la presenza dell’Italia nello scenario internazionale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA