Startup: GoDaddy lancia il concorso “Vere Imprese”

GoDaddy, la piattaforma cloud di servizi per startup e Pmi più grande al mondo, ha lanciato il concorso Vere Imprese, contest rivolto a tech startup, piccole e medie imprese e imprese individuali italiane. Il concorso mette in palio 3 piani di comunicazione professionale del valore di 20.000 euro, che aiuteranno i rispettivi vincitori a dare visibilità online alla propria attività e a far decollare il proprio business.

Da sempre uno degli obiettivi di GoDaddy è quello di fornire a chi ha un’idea di business gli strumenti utili per far crescere la propria impresa a livello digital. Tra i servizi forniti troviamo la registrazione di nomi di dominio, la creazione di siti web professionali e tool per attrarre nuovi clienti e gestire il proprio lavoro.

Il concorso Vere Imprese ha lo scopo di aiutare le tech startup italiane a conquistare visibilità e a dare una marcia in più al business.

Per partecipare al concorso è necessario registrare un dominio su GoDaddy.it e iscriversi sul sito vereimprese.it entro il 31 luglio 2019. Al momento dell’iscrizione si potrà creare la propria storia d’impresa fornendo alcune informazioni e delle immagini.

A partire dal 2 settembre, poi, sarà possibile far votare la propria storia d’impresa raccogliendo più voti possibili. Le 9 storie più votate accederanno alla fase finale del concorso, dove una giuria tecnica sceglierà i 3 vincitori, uno per la categoria tech startup, uno per le Pmi e uno per le imprese individuali, assegnando ad ognuno un piano di comunicazione del valore di 20.000 euro.

A partire dal 31 maggio, inoltre, avrà inizio il GoTour, il tour che attraverserà l’Italia visitando 10 città italiane per incontrare startupper e piccoli imprenditori e raccogliere le loro storie d’impresa.

Il van e il GoTeam si fermeranno a Milano (31 maggio-1 giugno), Verona (3-4-giugno), Torino (5-6 giugno), Genova (7-8 giugno), Palermo (10-11 giugno), Napoli (12-13 giugno), Bari (14-15 giugno), Roma (17-18 giugno), Bologna (19 giugno) e Rimini (presso il Web Marketing Festival il 20-21-22 giugno).

Durante ogni tappa gli startupper avranno la possibilità di incontrare il GoTeam e di raccontare il proprio progetto di business facendosi intervistare da influencer come Salvatore Aranzulla, Rudy Bandiera e tanti altri. Un’ottima occasione per chi desidera ottenere visibilità.

Per scoprire di più sul funzionamento del concorso Vere Imprese, consultate il regolamento ufficiale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA