Fastweb e Founders Factory, società internazionale specializzata nello sviluppo di startup innovative, hanno unito le forze per avviare un programma di incubazione e di accelerazione dedicato allo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali in Italia.

“L’innovazione è al centro della nostra strategia ‘Tu sei Futuro’, che ha l’obiettivo di costruire un futuro più connesso, inclusivo ed ecosostenibile per tutti. Attraverso la joint venture con Founders Factory, ci impegniamo a offrire ai nostri clienti prodotti e servizi sempre più avanzati con l’obiettivo di guidare il progresso del settore e rendere l’Italia una destinazione privilegiata per le startup che desiderano avviare nuove attività”, sottolinea Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb.

Il progetto e i settori obiettivo dell’iniziativa

“Attraverso una joint venture con sede operativa a Milano nei prossimi cinque anni verranno create, finanziate e sviluppate imprese digitali innovative, italiane e internazionali con l’obiettivo di sviluppare più di 30 nuove idee imprenditoriali fornendo un trampolino di lancio nel mercato italiano”, spiega Fastweb. Facendo leva sul proprio network, Founders Factory fornirà supporto operativo durante tutto il processo di selezione e di accelerazione delle startup, mentre Fastweb promuoverà il loro sviluppo dal punto di vista tecnologico e commerciale.

Il progetto prevede l’investimento in startup tecnologiche che operano principalmente nei settori della smart home, della sicurezza informatica, della sanità, dell’edutech e dell’industria 4.0. Al programma di accelerazione, che si concentrerà sull’assistenza alle imprese per promuovere il loro sviluppo, si affiancherà anche l’attività di un incubatore di impresa che progetterà e implementerà nuove idee imprenditoriali.

L’espansione di Founders Factory in Italia

La partnership con Fastweb segna l’espansione di Founders Factory in Italia, rafforzando la propria presenza nei principali ecosistemi tecnologici europei. Con oltre due miliardi di euro di investimenti confluiti nel Paese solo quest’anno, l’Italia si sta posizionando sempre più per competere con i Paesi europei più maturi. L’iniziativa fa leva sulla capacità di Founders Factory nella creazione di iniziative imprenditoriali in Europa e nel resto del mondo, con il lancio da zero di oltre 80 startup e lo sviluppo di oltre 200 startup attraverso il suo acceleratore d’impresa. Founders Factory Italy sarà guidata da Fabio Troiani, ex co-fondatore e Ceo del gruppo di consulenza Bip.

“Il 2022 è stato l’anno in cui l’Italia ha visto un significativo incremento di investimenti nel mercato delle start up. Sono però necessari ulteriori investimenti nel Paese e un più facile accesso alle infrastrutture per aiutare una nuova generazione di talenti imprenditoriali ad avere successo”, commenta Henry Lane Fox, amministratore delegato di Founders Factory. “La nostra presenza in Italia consentirà agli imprenditori, dall’Italia e dal Sud Europa, di beneficiare del nostro patrimonio di conoscenze e competenze nella costruzione di grandi imprese attraverso le infrastrutture e i servizi di partner come Fastweb”.

