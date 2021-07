Startup innovative, Digital360 lancia la call internazionale Martech Revolution - CorCom

Digital360 lancia “Martech Revolution”, la call rivolta ad aziende, startup e scaleup di tutta Europa che offrono soluzioni e tecnologie negli ambiti del Content, Marketing e Sales Technology, per conoscere le realtà più innovative e valutare insieme collaborazioni strategiche di tipo industriale, finanziario, commerciale ed editoriale.

L’evoluzione del Martech

Il Martech è un settore in forte crescita, il cui mercato globale ha raggiunto il valore di 121,5 miliardi di dollari già nel 2019: include le più avanzate tecnologie che stanno rivoluzionando il mondo dei contenuti digitali editoriali, del marketing e delle vendite B2b. Un ambito di grande interesse per Digital360: la società quotata sul mercato Aim Italia ed editrice di questa testata ha infatti lanciato lo scorso anno MarTech360, piattaforma di marketing automation che permette alle Pmi di realizzare in modo semplice e flessibile campagne di inbound marketing, integrabili con servizi di digital marketing e lead generation. Una componente chiave dell’offerta di servizi in abbonamento del “Marketing & Sales Engine”, che consente alle aziende di gestire in modo integrato tutte le attività di posizionamento online e di generazione di opportunità commerciali.

WHITEPAPER Omnicanalità e mobile experience non sono la stessa cosa. Scopri le strategie di mobile marketing Marketing Mobility

Le modalità di partecipazione a “Martech Revolution”

Le società interessate a partecipare alla call “Martech Revolution” possono presentare le candidature fino al 15 ottobre compilando l’apposito form online. Cliccare qui per iscrizioni e ulteriori informazioni.

. Le diverse soluzioni saranno valutate dai vertici di Digital360 e il 29 ottobre quelle selezionate avranno l’occasione di incontrare il top management e le key people di Digital360, per approfondire i progetti e le possibili forme di collaborazione.

“Marketing, comunicazione e media sono soggetti ad una rapida evoluzione trainata dalla trasformazione digitale e il Martech è una tecnologia che ci accompagnerà nello sviluppo futuro”, dichiara Raffaello Balocco, Ceo di Digital360. “Da sempre crediamo nell’open innovation e nell’opportunità di cogliere spinte di innovazione anche dall’esterno. Con questa call vogliamo entrare in contatto con realtà innovative del Martech di respiro internazionale, per mettere a fattor comune le migliori esperienze già sviluppate in altri paesi e per valutare insieme forme di collaborazione e percorsi di crescita in un ambito di grande prospettiva”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA