Startup innovative, vola l’equity crowdfunding di Trentino Sviluppo

Volano oltre le attese le campagne di equity crowdfunding attivate da Trentino Sviluppo: ogni euro investito dalla società di sistema della Provincia di Trento ne ha generati 23 da investitori privatia supporto di startup innovative negli ultimi 18 mesi. Ogni euro investito dalla società di sistema della Provincia di Trento ne ha generati 23 da investitori privati.

Lo strumento consente alle startup e Pmi innovative di raccogliere capitale finanziario attraverso Internet in cambio di quote della proprietà dell’impresa. Per attivarlo è necessario un investitore istituzionale con una quota del 5%, ruolo che Trentino Sviluppo può svolgere in quanto incubatore certificato ed i risultati – informa la società – sono positivi: i 58mila euro di fondi pubblici investiti hanno portato, infatti, a raccogliere 1,3 milioni di euro da parte delle imprese.

Le campagne attivate finora sono state sei. Come confermato da European Crowdfunding Network, la collaborazione di Trentino Sviluppo alle campagne partecipate rappresenta un esempio positivo e con pochi eguali a livello europeo. Si sono recentemente chiuse due nuove campagne: le imprese sono Start & Partners e Credit Service, che hanno raccolto rispettivamente 227.000 euro e 640.000 euro a fronte di un investimento pubblico di 8.000 e 25.000 euro.

“Uno degli obiettivi che ci siamo prefissati – dice Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo – è attrarre capitale privato da affiancare a quello pubblico. La funzione dell’investitore istituzionale è quella di innescare un meccanismo virtuoso di moltiplicazione delle risorse. Il taglio ridotto della partecipazione societaria e la grande capacità di leva ben si adattano ad una politica di intervento a rischio ridotto speculare alla frammentazione di rischio di cui beneficia il privato che partecipa alle campagne. Inoltre è ormai dimostrato che le aziende che riescono a dotarsi di capitale proprio, anche con strumenti come l’Equity Crowdfunding, hanno maggiore capacità di performance e di sviluppo risultando più solide ed indipendenti”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA