Stem per l’inclusione delle donne, via all’Abb Sustainable Talent Program

Spinta all’empowerment femminile sotto il segno della sostenibilità per le studentesse Stem italiane. È questo l’obiettivo di “Abb Sustainable Talent Program“, iniziativa giunta alla quarta edizione nata con lo scopo di guidare le ragazze appassionate di Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica durante la transizione dagli studi al mondo professionale. Il progetto punta a creare connessioni di valore con professionisti in grado di offrire ispirazione e guida alle studentesse che potranno approfondire il ruolo che tecnologia e digitalizzazione stanno giocando in ambiti come l’efficienza energetica, le rinnovabili, la mobilità elettrica e, più in generale, la gestione “smart” delle risorse naturali e dell’energia.

Chi può partecipare al programma

Il nuovo programma – l’avvio è previsto a ottobre e avrà una durata di 3 mesi – si inserisce nel contesto della strategia People Empowerment che trova espressione nella campagna Abb4Equity, lanciata lo scorso dicembre e volta a diffondere la conoscenza dell’impegno di Abb verso la costruzione di una società equa e inclusiva e la valorizzazione delle unicità delle persone e del loro potenziale.

Possono partecipare a titolo gratuito all’Abb Sustainable Talent Program le giovani che stanno studiando o sono in procinto di concludere il proprio percorso Stem, inviando la candidatura entro il 13 ottobre 2023 a questo link- https://careers.abb/global/it/sustainable-talent-program -, dove troveranno ulteriori informazioni. La selezione si baserà sul background di studi e un colloquio telefonico. Le candidate scelte saranno affiancate per tre mesi da una mentor, un’esperta Abb che le ispirerà attraverso l’esperienza e le competenze acquisite negli anni di carriera. Le ragazze saranno supportate nello sviluppo personale e nella comprensione dei possibili percorsi di carriera.

Come si struttura il progetto

La partecipazione all’Abb Sustainable Talent Program sarà declinata in diverse iniziative a partire da una serie di incontri formativi con imprenditori e startupper. Christian Fracassi – inventore e ingegnere dell’innovazione – che con la sua azienda Isinnova durante la pandemia ha trasformato maschere da sub in maschere respiratorie grazie a una valvola stampata in 3D – e Gianna Martinengo – imprenditrice digitale, umanista di formazione e tecnologa per scelta, fondatrice e presidente di Women&Tech Ets – condivideranno con le ragazze le loro esperienze e l’impatto delle loro attività e progetti, dando la propria visione di sviluppo sostenibile e innovazione sociale. Alle giovani coinvolte nel programma sarà offerta la possibilità di partecipare a training sulla comunicazione, sul public speaking e sul personal branding.

Sostenibilità al centro del percorso

“Uno degli elementi distintivi di questo programma è la combinazione di valori e competenze professionali – spiega Eliana Baruffi, Country Communications Manager di Abb Italia -. Oltre a fornire esperienze approfondite in campo Stem e basi per lo sviluppo di competenze sulla sostenibilità ambientale, che è centrale per la società e l’economia, il programma dà spazio agli aspetti emozionali e valoriali del percorso professionale delle giovani donne”.

Abb Sustainable Talent Program, dice ancora Baruffi, “permette di accrescere la consapevolezza di sé, incoraggiando le partecipanti a riconoscere e abbracciare le proprie peculiarità, in modo da costruire carriere significative e soddisfacenti. Il nostro obiettivo è, inoltre, mostrare alle giovani tutti i possibili percorsi di carriera che un’azienda internazionale come la nostra può offrire, trasferendo una visione approfondita di Abb, dei suoi valori e delle potenzialità di sviluppo personale e di networking che consente”.

