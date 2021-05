StMicroelectronics si compra Cartesiam e accelera sull'intelligenza artificiale - CorCom

StMicroelectronics ha raggiunto un accordo con Cartesiam, società di software fondata nel 2016 e specializzata in strumenti di sviluppo di intelligenza artificiale, per acquisire i suoi asset, incluso il portafoglio di proprietà intellettuale. Con questa acquisizione, si legge in una nota, la società rafforza la sua strategia sull’Ai e il suo portafoglio di tecnologie per soddisfare l’intero spettro delle esigenze nell’area del machine learning su sistemi embedded. Mentre i termini della transazione non sono stati resi noti, si sa già che il team di Tolone di Cartesiam, che comprende data scientist ed esperti di elaborazione del segnale embedded, con una significativa esperienza nella fornitura di soluzioni standard e personalizzate, sarà trasferito e integrato con le divisioni di StMicroelectronics.

Le competenze di Cartesiam

La soluzione di punta di Cartesiam, NanoEdge Ai Studio, consente ai progettisti di sistemi embedded senza una conoscenza preliminare delle tecnologie di intelligenza artificiale di sviluppare rapidamente librerie specializzate che integrano algoritmi di apprendimento automatico direttamente in un’ampia gamma di applicazioni. I dispositivi che sfruttano la tecnologia di Cartesiam sono già in produzione in tutto il mondo, inclusi all’interno di dispositivi connessi, elettrodomestici e macchine industriali. NanoEdge Ai Studio è completamente complementare al set di strumenti Stm32Cube.Ai di StMicroelectronics e fornirà ai clienti del gruppo ulteriore flessibilità per integrare l’apprendimento automatico nella loro soluzione.

“Usare l’intelligenza artificiale per creare soluzioni sempre più intelligenti è una delle priorità dei nostri clienti indipendentemente dalle loro dimensioni o dal loro settore”, ha dichiarato Claude Dardanne, Presidente, Microcontrollers and Digital Ics Group di StMicroelectronics. “Con Stm32Cube.Ai, offriamo già la capacità di mappare ed eseguire reti neurali artificiali pre-addestrate sul nostro ampio portafoglio di microcontrollori Stm32. L’aggiunta della tecnologia di apprendimento automatico di Cartesiam alle soluzioni esistenti di StMicroelectronics fornirà il miglior portafoglio di prodotti di intelligenza artificiale sul mercato per qualsiasi cliente che desideri apportare ulteriori innovazione alla loro offerta”.

