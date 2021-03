Sumup, round di finanziamento da 750 milioni: sprint alle acquisizioni - CorCom

SumUp continua la sua ascesa nel mondo dei servizi di pagamento e annuncia la conclusione di un nuovo round di finanziamento da 750 milioni di euro da parte di Goldman Sachs, Temasek, Bain Capital Credit, Crestline e altri fondi gestiti da Oaktree Capital Management e L.P. All’operazione viene confermato il supporto degli investitori precedenti Goldman Sachs e Bain Capital Credit, registrandosi al contempo un elevato livello di interesse da parte di nuovi investitori che ha superato l’ammontare offerto nel round.

SumUp intende utilizzare i fondi raccolti per accelerare la propria crescita continuando ad ampliare il bacino di esercenti serviti e proseguendo nel supportare i commercianti esistenti, attivi in ben 33 mercati in tutto il mondo. I proventi, inoltre, saranno impiegati per continuare il processo di espansione della suite di prodotti SumUp, sia tramite sviluppo in-house che attraverso ulteriori acquisizioni (M&A). Infine, parte del round sarà destinato al rifinanziamento di linee di credito esistenti.

La società ha recentemente dato annuncio dell’ampliamento del portafoglio di servizi di pagamento e cassa dedicati al settore ristorazione in UK e nell’Europa continentale, tramite l’acquisizione di due dei principali provider di software e servizi di pagamento e cassa Goodtill e Tiller. Queste acquisizioni pongono SumUp in contatto con milioni di nuovi potenziali clienti che spaziano dai bar e ristoranti, fino a grandi stadi e arene per concerti, segnando la nascita di una nuova categoria di clienti SumUp. L’azienda, infine, ha portato a termine l’acquisizione di Paysolut, uno dei principali provider di sistemi bancari; un’operazione che rientra nella strategia di rafforzamento dell’offerta dei servizi bancari dedicati agli esercenti.

Nonostante gli effetti devastanti del COVID-19 sulle Pmi, SumUp è riuscita ad avviare il 2021 in una posizione di mercato ad oggi favorevole. Nell’ultimo anno, SumUp ha introdotto una serie di nuove soluzioni e innovazioni per aiutare le aziende a superare le restrizioni operative causate dai ripetuti blocchi e limitazioni. Ciò include l’introduzione dei Pagamenti Via Link per consentire transazioni da remoto e nuove soluzioni di gestione documentale come SumUp Fatture per la fatturazione elettronica: strumenti studiati per aiutare gli imprenditori a ricevere pagamenti in sicurezza e continuare a operare il proprio business in circostanze economiche incerte.

Quest’anno SumUp mira ad accrescere il proprio team composto da oltre 2000 impiegati puntando sui migliori talenti internazionali per espandere le attività nei suoi 19 uffici globali, dislocati su tre continenti. Oltre alla continua presenza in Europa, Stati Uniti e Brasile, l’obiettivo a lungo termine di SumUp include l’espansione in Asia ed America Latina. Sul fronte europeo, SumUp è appena stata lanciata in Romania, portando il numero dei mercati EU ad un totale di 29. A fronte di migliaia di nuovi commercianti che si affidano ai suoi servizi, SumUp e i suoi lettori di carte mobili sono ormai attivi e scelti da oltre 3 milioni di aziende in tutto il mondo.

“Ogni giorno continuo a essere stupefatto dal modo in cui il team di SumUp ha affrontato le sfide dello scorso anno e ha continuato a garantire la fornitura di tecnologie e servizi di pagamento vitali alla sopravvivenza di business e piccole imprese di tutto il mondo, consentendo loro di avere successo svolgendo il lavoro che amano di più – commenta Marc-Alexander Christ, Co-fondatore di SumUp – Essendo SumUp una delle società tecnologiche in più rapida crescita al mondo, questa iniezione di fondi, che gode dell’opzione integrata per espandere il finanziamento, accelera in modo significativo la crescita della nostra base di clienti, andrà a migliorare la posizione di leadership tecnologica di SumUp sul mercato e guiderà lo sviluppo di nuove soluzioni per supportare i nostri commercianti a livello globale”.

Nominata come l’azienda in più rapida crescita d’Europa nell’Inc. 5000′, SumUp supporta oltre 3 milioni di commercianti a livello globale e opera in 33 mercati in Europa, Stati Uniti e Brasile.

