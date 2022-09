Certificare attraverso foto digitali e video lo stato dei lavori relativi a Bonus 110%, Sismabonus, EcoBonus edilizia, Sal probatorio, direzione lavori, perizie e a qualsiasi altra attività che richieda certezza delle informazioni acquisite, garantendone l’incontestabilità. E’ questo l’obiettivo di TrueScreen, la tecnologia che consente di ottenere in pochi istanti la certificiazione di foto e video acquisiti in cantiere, utilizzando un’app per smartphone iOse Android. La soluzione risponde all’esigenza nata dal fatto che sempre più banche e intermediari chiedono ai clienti di portare, a supporto delle loro pratiche, testimonianze documentali dei lavori eseguiti.

TrueScreen, che conta su una tecnologia brevettata, può così essere – si legge in una nota – un prezioso alleato per i professionisti del settore edilizio nella prova di quanto fatto nei cantieri, permettendo di contrastare eventuali frodi.

“La nostra tecnologia può aiutare i professionisti del mondo dell’edilizia ad abbreviare i tempi necessari per certificare lo stato dei lavori di un cantiere e al contempo rappresenta uno strumento utile per rassicurare banche e intermediari sulla validità delle documentazioni raccolte e conseguentemente velocizzare processi di verifica – sottolinea Fabio Ugolini, Founder & ceo di TrueScreen – In pochi istanti la nostra app permette di garantire autenticità e immodificabilità di foto e video scattati con un dispositivo mobile, generando un report con valore probatorio firmato digitalmente. In un momento evidentemente complesso per molti professionisti, siamo felici di aver reso disponibile un aiuto concreto finalizzato alla semplificazione di molti aspetti della gestione documentale e delle conseguenti verifiche in merito ai lavori eseguiti”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA