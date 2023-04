Superbonus 110%, via alla piattaforma per sbloccare i crediti

Via alla piattaforma “sblocca-crediti” dei bonus edilizi. Per offrire risposte concrete all’emergenza dei crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese, Cna Costruzioni e Harley & Dikkinson hanno rafforzato la partnership sviluppando una ”web platform” per la raccolta delle pratiche/crediti esistenti.

La web platform

La piattaforma è provvista di servizi di back office erogati da H&D per la verifica delle pratiche, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la successiva aggregazione, cessione e liquidazione dei crediti fiscali. Grazie alla piattaforma digitalizzata, sarà attivato un processo nei confronti del sistema bancario così che gli intermediari finanziari possano mantenere il credito nel proprio cassetto fiscale per utilizzarlo in compensazione. I singoli istituti di credito potranno vedere aggregati in un’unica cessione i crediti precedenti il primo maggio 2022 (non tracciabili), accedere a un elenco “facsimile di Cassetto Fiscale” per l’accettazione agevolata (indicazione puntuale) dei crediti tracciabili, liquidare con bonifico unico a un Fondo Aggregatore (Fondo H&D) che sarà anche in grado di effettuare l’Aml (Anti money laundering) sulle imprese associate a Cna Costruzioni.

