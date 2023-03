Supply chain all’insegna di IoT e Rfid, Ducati sceglie Tesisquare

Ducati spinge l’acceleratore sull’innovazione digitale e punta a rendere i processi di approvvigionamento e logistici più efficienti e innovativi. E’ questo l’obiettivo della casa motociclistica bolognese che firma una partnership con l’italiana Tesisquare per garantire la visibilità end-to-end della supply chain attraverso l’adozione della Tesisquare Platform.

Le due fasi del progetto

La fase iniziale del progetto ha visto Ducati e Tesisquare impegnati nell’attivazione dei moduli Delivery Schedule e Inbound Management per la pubblicazione dei piani di consegna ai fornitori diretti, oggi circa 300, e la gestione degli avvisi di spedizione.

WEBINAR Ottimizzare la propria rete di vendita grazie a Machine Learning e AI: il parere degli esperti Intelligenza Artificiale Retail

Nella fase successiva è stato lanciato un pilota basato sull’utilizzo di tecnologie Rfid e IoT per consentire il monitoraggio di 2500 mezzi della flotta di proprietà e il tracciamento in tempo reale delle moto, con benefici in termini di automazione del processo di controllo delle operazioni, dalla pianificazione degli ingressi e delle uscite alla gestione di eventuali anomalie e ritardi tramite alert proattivi.

In un contesto caratterizzato dalla pressione crescente, si legge in una nota, “risulta importante disporre di strumenti innovativi e intelligenti che possano supportare pianificatori della produzione, buyer e fornitori nel raggiungimento del loro obiettivo, garantendo la fornitura efficace ed efficiente delle linee di produzione”.

Controllo della supply chain in un unico portale

“La nostra esigenza era identificare soluzioni e tecnologie in grado di accelerare il percorso di digital transformation nella Logistica Ducati – spiega Filippo Roncoroni, Logistics Director di Ducati Motor Holding -. Il percorso avviato con Tesisquare ci ha consentito di potenziare il controllo della supply chain integrando in un unico portale tutti i dati necessari per la gestione degli approvvigionamenti e della logistica operativa in generale. Seguiamo i nostri componenti dal fornitore fino all’arrivo e al caricamento presso il nostro magazzino. Con gli ultimi sviluppi ci siamo proiettati verso i nostri clienti tracciando anche il nostro magazzino prodotto finito e le parte delle spedizioni outbound”.

Il percorso innovativo di Ducati

Nel corso del 2021 Ducati ha lavorato all’ottimizzazione del processo di collaborazione con i tutti i fornitori della filiera (circa 700) per la richiesta e la condivisione dei certificati di origine merce tramite workflow strutturati e automatizzati, che hanno consentito di snellire le attività operative di controllo dei documenti, garantendo la gestione proattiva delle scadenze e una riduzione dei solleciti verso i fornitori.

Sono inoltre stati implementati nuovi moduli della Tesisquare Platform per il supporto nel processo di qualificazione fornitori, raccolta dei documenti e per i processi di bid management tramite workflow approvativi interni e alert automatici, che consentono di migliorare l’accuratezza dei dati e la qualità della fornitura.

Ducati ha quindi attivato i moduli Tracking e Costing della suite software Tesi Tms per la gestione dei ricambi, integrando inoltre la Platform al portale interno dei dealer a livello globale e con i principali corrieri espressi per dare visibilità al cliente finale dello stato di avanzamento del proprio ordine. Attraverso l’attivazione del modulo Booking, Ducati può snellire le procedure ed i tempi di carico e scarico presso tutti i propri magazzini con la gestione delle prenotazioni.

Cosa prevede la road map 2023

Nella roadmap 2023, la casa motociclistica prevede di estendere l’utilizzo dei moduli moduli Tracking e Costing anche per le spedizioni dei prodotti finiti con l’obiettivo di estendere la visibilità e favorire il controllo dei costi di trasporto; adotterà inoltre funzionalità per la gestione del tracking inbound e per la pubblicazione dei disegni e degli ordini chiusi, che vedranno l’on-boarding sulla Platform anche dei fornitori indiretti e di Ducati Corse. È infine prevista l’attivazione della Control Tower per la creazione di Kpi ed il monitoraggio dei livelli di servizio dei trasportatori e dei costi logistici.

Tesisquare persegue inoltre il suo impegno con Ducati aderendo al club Fornitore Ufficiale Ducati dal 2019, il programma dedicato a un gruppo di aziende selezionate che, mediante la fornitura di prodotti e servizi a valore aggiunto, contribuiscono allo sviluppo delle moto attraverso tecnologia, qualità e dedizione.

“Siamo lieti di poter accompagnare Ducati nel percorso di innovazione digitale – dice Massimo Crivello, Chief Business Officer di Tesisquare – mettendo a disposizione strumenti in grado di migliorare il rapporto con l’ecosistema esterno (fornitori, trasportatori, clienti) e con le strutture interne attraverso una Control Tower che garantisce efficienza e qualità grazie alla visibilità, alla collaborazione e all’analisi dei dati”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA