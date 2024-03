Supply chain technology, i top trend 2024: AI e data governance sugli scudi

Sono otto le tecnologie strategiche per la supply chain nel 2024 che creeranno nuove opportunità di business: secondo Gartner, otto macro-trend daranno ai chief supply chain officer (Csco) ulteriori strumenti per automatizzare il processo decisionale e promuovere la collaborazione nell’ecosistema.

Due i grandi temi trasversali: la cybersecurity, con la necessità per i leader della catena di approvvigionamento di sfruttare le tecnologie emergenti per controllare e proteggere le loro attività, e l’intelligenza artificiale, con le nuove opportunità di differenziazione competitiva attraverso l’integrazione complementare di esseri umani e macchine e l’augmentation delle competenze, grazie all’affiancamento dell’Ai alla forza lavoro.

Cyber extorsion

Gli attacchi ransomware sono frequenti tra le organizzazioni della supply chain e Gartner pensa che i cyber-criminali sfrutteranno il potere dell’Ai per generare strumenti di attacco avanzati, ancora più efficaci. Il dipartimento che gestisce la supply chain dovrebbe perciò collaborare con il dipartimento It per valutare e arginare i rischi di attacco ransomware e sviluppare metodologie dettagliate di risposta agli incidenti.

Governance dei dati

L’emergere di potenti strumenti per analytics avanzati e le tecniche di intelligenza artificiale stanno aumentando in modo notevole la capacità delle aziende di ottenere visibilità sulle diverse funzioni aziendali, modellare scenari e automatizzare le decisioni. Ma l’adozione di queste tecnologie richiede di mantenere un alto livello di qualità dei dati e un rigoroso processo di data governance.

Sostenibilità

La legislazione relativa alla sostenibilità ha un impatto importante anche sulla gestione della supply chain e sta portando dalla conformità volontaria a quella normativa. Ciò richiede grande accuratezza nei dati di sostenibilità per soddisfare i requisiti di tutte le parti interessate.

Sistemi di visione Ai-enabled

I sistemi di visione abilitati all’Ai sono nuove soluzioni di iper-automazione che combinano telecamere 3D industriali, software di visione artificiale e tecnologie avanzate di pattern recognition. Queste soluzioni possono catturare, interpretare e fare inferenze in modo autonomo sulla base delle immagini non strutturate che i sistemi di visione vedono in tempo reale.

Forza lavoro connessa e augmented

Le strategie che includono la connettività pervasiva e l’uso degli strumenti di Ai permettono di ridurre il tempo necessario dopo l’onboarding per un dipendente per diventare pienamente produttivo e di migliorare la sua capacità di prendere decisioni. Queste strategie, che vanno sotto la sigla Acwf (augmented connected workforce) ottimizzano il valore del lavoratore creando un tessuto connettivo che unisce la tecnologia intelligente, analytics della forza lavoro e rafforzamento delle competenze grazie al supporto dell’Ai.

AI composita

L’Ai composita è l’applicazione combinata di più tecniche di intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza e l’accuratezza dell’apprendimento e ampliare il livello di rappresentazioni della conoscenza: in pratica, l’unione di più tecniche permette di risolvere più velocemente i problemi aziendali e migliorare le prestazioni della catena di approvvigionamento sulla base di casi d’uso specifici ed esempi concreti.

Robot umanoidi di nuova generazione

I robot umanoidi di nuova generazione combinano la consapevolezza sensoriale con la manipolazione mobile e la locomozione dinamica per svolgere un lavoro produttivo che in precedenza poteva essere svolto solo dall’essere umano. I robot umanoidi, infatti, hanno sensori e telecamere per percepire l’ambiente circostante, braccia e pinze per afferrare, manipolare e trasportare oggetti, e gambe per spostarsi.

Machine customers

I “clienti delle macchine” sono attori economici non umani che ottengono autonomamente beni o servizi in cambio di un pagamento. Per esempio, possono essere dispositivi o risorse connesse all’Iot che effettuano ordini indipendentemente da un comando umano, algoritmi di rifornimento intelligenti che mantengono la disponibilità di materiali di consumo e assistenti intelligenti che suggeriscono offerte ai consumatori.

I trend sono tutti interconnessi

È evidente come le tecnologie dell’intelligenza artificiale continuano ad essere sia un trend che un motore di trend, come nella robotica. Inoltre tutte le tendenze tecnologiche sono interconnesse e si rafforzano a vicenda.

La loro importanza sarà maggiore o minore a seconda del settore industriale, delle esigenze e della maturità digitale delle singole imprese e deei piani strategici, sottolinea Gartner, e i Csco innovativi collegheranno più trend nelle loro strategie e nei loro investimenti per aiutare l’azienda a raggiungere gli obiettivi.

