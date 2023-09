Intesa Sanpaolo rilancia il suo impegno verso il mondo dell’imprenditoria italiana con “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour”, il nuovo programma di valorizzazione che punta all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione.

Il raggio d’azione dell’iniziativa

Dopo i successi di Imprese Vincenti per le pmi e di Up2Stars per le startup, il gruppo bancario vuole oggi dedicare un progetto innovativo a un segmento imprenditoriale che conta più di 4 milioni di realtà in Italia e al quale nell’ultimo triennio ha erogato oltre 13 miliardi di euro. L’avvio del tour è stato presentato al Grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino alla presenza di diversi imprenditori, in un evento realizzato in collaborazione con Visa.

Sono 120 le aziende selezionate, in virtù di una digitalizzazione dei processi interni o dei canali di vendita, della comunicazione di iniziative promozionali o per processi di fidelizzazione, per la loro presenza web e social fino alla spinta digitale dei sistemi di pagamento e dei rapporti bancari.

Condiviso con le principali associazioni di categoria dei settori Artigianato, Commercio, Servizi e Turismo, con le quali è stato firmato un protocollo d’intesa, Crescibusiness mette a disposizione nuovo credito per 5 miliardi di euro per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell’attività commerciale, oltre al rimborso delle commissioni sui micropagamenti pos, con ampio anticipo rispetto a tutti gli altri operatori.

La nuova iniziativa Digitalizziamo punta oggi a far emergere le piccole eccellenze presenti nelle città e nei centri minori con attività artigianali e negozi, alberghi e ristoranti, aziende individuali o familiari che rappresentano la più tipica anima imprenditoriale dei territori italiani. Una delegazione locale della banca insieme al relativo Direttore Regionale le visiterà una ad una, raccogliendo le testimonianze di queste 120 realtà virtuose in un percorso lungo la Penisola che si concluderà il 31 ottobre attraversando città come Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Bari e Palermo, così come Muro Lucano, Sant’Anastasia, Pisciotta, Montecosaro, Gorle, Casalpusterlengo e Cortoghiana, solo per citarne alcuni.

Il percorso studiato per coinvolgere i territori

Una formula innovativa di valorizzazione che unisce la chiave di volta della transizione digitale alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori. Grazie al supporto di partner del calibro di Alkemy, Cerved, Monitor Deloitte, Nexi e Visa le aziende che parteciperanno al programma “Crescibusiness Digitalizziamo” avranno l’opportunità di essere inserite in un percorso di visibilità e sviluppo che comprende l’offerta di servizi evoluti e formazione.

L’obiettivo è di sostenerle anche nel perseguire obiettivi in chiave Esg. La digitalizzazione, infatti, può favorire scelte sostenibili anche per le realtà meno strutturate e più in difficoltà nell’attivare strategie ed investimenti in chiave Pnrr. La svolta digitale rappresenta una priorità di sostenibilità per queste aziende, riducendo impatto ambientale – come nell’utilizzo della carta – offrendo servizi alla clientela anche a distanza, sfruttando le opportunità dei pagamenti digitali e delle molte leve possono semplificare processi altamente impattanti.

“Il nuovo tour conferma il riconoscimento al valore del territorio e della singola esperienza imprenditoriale e rispecchia la strategia digitale del Gruppo che vede nello sviluppo tecnologico un fattore determinante per la crescita e la competitività del Paese, coerentemente con il Piano d’impresa 2022-25. Supportiamo con strumenti finanziari dedicati gli investimenti finalizzati al perseguimento di obiettivi digitali, sempre più connessi allo sviluppo sostenibile di qualsiasi tipologia di azienda”, ha detto Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. “Questo nuovo programma di valorizzazione conferma l’impegno della Banca ad accompagnare la crescita di tutte le imprese, come startup e PMI più grandi e strutturate, fino alle aziende che nonostante le dimensioni contenute del business hanno visione prospettica e capacità innovative non comuni”.

