TaoTim, vince Undo Studios. Labriola premia i manager del metaverso

È Undo Studios, l’azienda fondata da Alessandro De Grandi e Riccardo Zanini e tra le realtà emergenti nello sviluppo di piattaforme di metaverso, ad aggiudicarsi il Premio TaoTim che per la quarta edizione mira a promuovere la Sicilia e valorizzarne il patrimonio artistico e storico-archeologico grazie alle nuove tecnologie. La challenge rivolta a startup e pmi innovative è stata infatti promossa da Tim all’interno della cornice del Taobuk – Taormina International Book Festival.

A consegnare il premio il prossimo 18 giugno durante la serata di gala dei Taobuk Awards in programma al Teatro Antico sarà l’Ad di Tim Pietro Labriola. “L’ecosistema delle startup e delle imprese innovative rappresentano per Tim un abilitatore di nuovi modelli di fruizione della cultura e dell’intrattenimento. Alla sfida hanno partecipato numerose imprese che hanno presentato soluzioni innovative e sostenibili attraverso la piattaforma di Open Innovation di Tim”, spiega la telco in una nota.

Nell’occasione verrà presentato un video, realizzato in collaborazione con il Parco Archeologico Naxos Taormina, Ericsson e Nokia, che valorizza il binomio tecnologia-cultura, creando connessioni tra passato e presente.

Chi è Undo Studios e cosa fa

Undo Studios, con la sua piattaforma di metaverso The Nemesis (QUI IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE) offre esperienze virtuali uniche nel loro genere. La società è stata premiata per l’innovazione della soluzione, la semplicità di utilizzo e la sua capacità di proporre nuove modalità di fruizione di mete e luoghi d’interesse artistico e culturale, per migliorare l’esperienza complessiva del visitatore. E sono già numerosi i brand internazionali che hanno scelto la soluzione per esplorare il metaverso.

