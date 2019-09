Team-blue acquisisce Register, nasce un maxi-gruppo del tech

Servizi digitali, nasce un maxi-gruppo del tech europeo. Con un deal da 350-400 mln di euro Team.blue acquista Register, il gruppo che incorpora la ex Dada, rafforzandosi come “tech powerhouse” indipendente e potendo contare così su un fatturato complessivo di 275 milioni di euro e 1.000 dipendenti attivi in 11 paesi.

Team.blue, nato a giugno dalla fusione tra Combell Group e TransIP Group, è focalizzato nello sviluppo di soluzioni IT per la presenza ed il business online di aziende e professionisti. Grazie all’aumento di scala ed all’esperienza combinata delle realtà coinvolte, team.blue riuscirà, si legge nella nota della società, “ad innalzare il livello di innovazione nell’offerta ai propri clienti, che salgono a quota 2 milioni a livello europeo, cui proporre l’intera gamma di soluzioni per il business digitale, tra cui i servizi di registrazione domini, hosting, e-mail, VPS e applicazioni web e mobile”.

“Dopo un impegnativo percorso di oltre 20 anni, Register Group è oggi leader nel settore dei domini e dell’hosting a livello europeo, classificandosi tra i principali player in tutte le geografie in cui opera – dicono il Ceo Claudio Corbetta (nella foto) e il GM & Cfo Lorenzo Lepri -. Unirsi alla squadra imprenditoriale di team.blue rappresenta per noi il miglior risultato possibile e una fantastica opportunità per creare un centro di eccellenza in Europa”.

“Stiamo costruendo un player di assoluto livello nel settore dei servizi digitali per aziende e professionisti in tutta Europa – dice Jonas Dhaenens, Group Ceo di Team.blue -. Team.blue ha unito i migliori esperti sul mercato, i brand di maggiore successo e ha esteso significativamente il proprio focus anche a livello geografico”.

Hg, investitore strategico sia in Register Group, sia in team.blue, investirà ulteriormente nel nuovo gruppo combinato. “Puntiamo a creare un operatore leader assoluto in Europa nei digital services per le Pmi” dicono Nick Jordan e Joris Van Gool di Hg.

In relazione alla transazione, Register Group prevede di ristrutturare il proprio indebitamento, che può includere rimborsi o riacquisti o titoli di debito emessi da esso.

