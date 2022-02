TeamSystem debutta nell'e-commerce per Pmi: acquisita Storeden - CorCom

TeamSystem debutta nel commercio elettronico. La tech company italiana annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Storeden, azienda fondata dal gruppo Projectmoon di Villorba (Treviso), con un posizionamento nel segmento del commercio elettronico per le Pmi.

Si tratta di un’operazione perfettamente in linea con la strategia di sviluppo di TeamSystem, poiché permette di potenziare ulteriormente la value propositon tecnologica del gruppo – ora attivo anche nell’e-commerce – e di completare il ventaglio di soluzioni rivolte alla digitalizzazione dell’intera catena del valore delle aziende.

“La pandemia ha radicalmente trasformato le abitudini d’acquisto dei consumatori, determinando una vera e propria esplosione del commercio online, che ha assunto un ruolo strategico per lo sviluppo del business delle aziende italiane – spiega Federico Leproux, Ceo di TeamSystem – L’acquisizione di Storeden, integrata nella nostra value proposition per la digitalizzazione del business delle imprese e dei pagamenti, ci permette di fare il nostro ingresso in un mercato ad alto potenziale come quello dell’e-commerce, e di continuare a supportare in modo sempre più efficace il percorso di trasformazione digitale delle aziende, inclusa la loro supply-chain. Negli ultimi tempi, le imprese hanno dovuto affrontare le molte sfide che gli improvvisi cambiamenti del mercato gli hanno imposto. Rendere il business stabile e affidabile è stato l’imperativo che ha guidato gli imprenditori in questa fase. Le catene del valore grazie al digitale devono essere più flessibili e agili, in modo da poter reagire e adattarsi rapidamente ad un contesto sempre più mutevole e sfidante”.

Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, nel 2021 gli acquisti online hanno toccato quota 39,4 miliardi di euro, in crescita del +21% rispetto al 2020. Un fenomeno che ha subito una decisa accelerazione a causa dell’emergenza sanitaria e del cambiamento delle abitudini di consumo e delle modalità di acquisto delle persone.

L’acquisizione di Storeden permetterà alla big tech italiana di supportare le Pmi anche attraverso una piattaforma di ultima generazione – dalle caratteristiche tecnologiche che la rendono particolarmente distintiva nello scenario europeo – che permette di sviluppare in modo semplice e immediato un e-commerce personalizzato in base alle singole esigenze di business. La piattaforma e-commerce, inoltre, è nativamente sincronizzata con i migliori marketplace del settore come Amazon, Alibaba, Ebay, social network inclusi. Infatti, Storeden, integrata con le soluzioni cloud per Pmi di TeamSystem (Fatture In Cloud, Cassa, Enterprise Cloud, etc…) avrà una suite unica sul mercato volta ad aiutare le imprese a beneficiare delle opportunità del digitale.

“Il Made in Italy ha molto da dire anche in ambito software, sono felice che Storeden, rigorosamente sviluppata in Italia, entri nel gruppo TeamSystem per continuare con nuova forza e vigore nella digitalizzazione delle imprese Italiane – commenta Francesco D’Avella, fondatore insieme a Massimo Vincenzi di Storeden – L’operazione dimostra ancora una volta che con un ottimo team e una buona idea, anche in Italia è possibile creare startup di successo”.

Per TeamSystem l’operazione è stata gestita dalla direzione di M&A con il supporto degli avvocati Gerardo Carbonelli e Edoardo Marseglia di Gianni & Origoni per l’area legale, mentre la due diligence finanziaria è stata condotta con il supporto di EY con un team composto da Marco Ginnasi e Luca Locatelli. I venditori sono stati assistiti da Gaetano e Francesco Sirone dello studio Due Esse per gli aspetti finanziari e contabili e dall’avv. Luigi Russo per l’area legale.

