TeamSystem entra in Habble, sprint ai servizi digitali per le Pmi

TeamSystem entra in Habble, proprietaria di una piattaforma in cloud che monitora ed ottimizza i costi di professionisti e Pmi. La partecipazione iniziale è del 5%, con opzione a salire fino al 60% entro i primi mesi del 2021.

L’operazione, la 4° portata a termine da inizio anno, permette a TeamSystem di rafforzare ulteriormente la propria gamma di offerta dedicata alla trasformazione digitale dei professionisti e delle piccole e medie imprese.

“Continua il nostro percorso strategico di crescita sia dal punto di vista organico che per linee esterne”, ha dichiarato Federico Leproux, ceo di TeamSystem. “Lavoriamo per migliorare costantemente le nostre soluzioni proprietarie, mentre integriamo nel Gruppo una serie di player innovativi, che possano permetterci di acquisire competenze specifiche e completare il nostro approccio legato alla digitalizzazione del business delle imprese e dei professionisti. L’ingresso in Habble si inserisce proprio all’interno di questo quadro: l’acquisizione ci permetterà di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato digitale con un prodotto dedicato, integrato con la piattaforma TeamSystem Digital, e di creare sinergie ad alto valore aggiunto con le altre realtà del Gruppo”.

Habble, partecipata da Gellify Digital Investment, si è imposta sul mercato grazie allo sviluppo di una piattaforma in cloud in grado di analizzare in tempo reale tutti gli scambi di comunicazione aziendale, garantendo una precisa consapevolezza dei costi e la loro ottimizzazione.

“L’ingresso di una società innovativa come TeamSystem nel nostro capitale sociale è un riconoscimento particolarmente significativo della bontà della nostra tecnologia – dice Antonio De Luca, fondatore di Habble – Siamo sicuri che TeamSystem ci permetterà di ampliare il bacino di utenza della nostra soluzione e sarà un partner prezioso con cui lavorare per migliorare ulteriormente la nostra piattaforma”.

