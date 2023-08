Nuovi azionisti per TeamSystem: una società interamente controllata dall’Abu Dhabi Investment Authority (Adia) e CapitalG, growth fund indipendente di Alphabet, hanno infatti stipulato degli accordi vincolanti per l’acquisizione di quote di minoranza del gruppo. Hellman & Friedman (H&F) rimarrà comunque l’azionista di maggioranza di TeamSystem dopo queste transazioni.

Il valore strategico degli investimenti

Si tratta di investimenti che seguono a ruota quello di Silver Lake annunciato nel maggio 2023 e segnano “un’altra importante pietra miliare nel percorso di TeamSystem orientato ad abilitare la trasformazione digitale delle imprese dell’Europa meridionale”, commenta il gruppo in una nota.

“Crediamo fermamente che TeamSystem sia ben posizionata per continuare a crescere sia nei mercati esistenti che in quelli in cui entrerà nel prossimo futuro”, dichiara Hamad Shahwan Aldhaheri, Executive Director del dipartimento Private Equities di Adia. “Questo investimento è in linea con il nostro approccio di sostegno alle aziende leader nel mercato digitale che offrono soluzioni mission-critical ai loro clienti”.

Per Jesse Wedler, General Partner di CapitalG, “TeamSystem ha costruito una piattaforma digitale di ultima generazione di grande successo che ormai serve quasi 2 milioni di aziende in tutta l’Europa meridionale. Siamo lieti di poter iniziare a collaborare attraverso gli esperti di Google e Alphabet al suo percorso di crescita e all’ampliamento della sua offerta di prodotti”.

Federico Leproux, ceo di TeamSystem (nella foto), aggiunge: “Questi nuovi investimenti sono una significativa dimostrazione di fiducia nei confronti della nostra strategia di crescita e sviluppo volta ad ampliare la nostra offerta di soluzioni digitali e ad espandere la presenza di TeamSystem in nuovi mercati. Siamo, inoltre, entusiasti di continuare il nostro percorso con Hellman & Friedman, che è stato un partner di fiducia per oltre sette anni”.

Positivo anche il commento da parte di Blake Kleinman, Partner di Hellman & Friedman: “La partnership tra H&F e TeamSystem è stata costruita su una base di fiducia reciproca, visione condivisa e impegno per una crescita a lungo termine. Siamo estremamente soddisfatti della performance dell’azienda da quando abbiamo investito nel 2016 e siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con il loro management team di altissimo livello. Siamo, inoltre, lieti di accogliere Adia e CapitalG come nostri partner di fiducia, al fianco del management, di Hg e di Silver Lake.”

Le operazioni dovrebbero essere perfezionate nel corso del primo trimestre del 2024, subordinatamente all’ottenimento di autorizzazioni e all’avveramento di condizioni standard per questa tipologia di operazioni.

