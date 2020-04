TeamSystem sbarca nel Terzo Settore, acquisita Area 32

Sfida Terzo Settore per TeamSystem. La società ha acquisito il 100% del capitale sociale di Area 32, società attiva nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione delle associazioni del Terzo Settore.

Si tratta di un’operazione che permette a TeamSystem di rafforzare la propria offerta relativa alle piattaforme digitali per le organizzazioni del Terzo Settore che, dopo la riforma 2017 e 2018, hanno la necessità di dotarsi di sistemi contabili-amministrativi in linea con l’attuale era digitale.

“In parallelo alla strategia di acquisizioni mirate a rafforzare la competitività dell’offerta del Gruppo in ambito cloud e trasformazione digitale -spiega il ceo di TeamSystem, Federico Leproux – stiamo procedendo a finalizzare una serie di acquisizioni per crescere anche in alcuni mercati verticali, come il comparto Vitivinicolo, l’Hospitality e ora appunto il Terzo Settore, dove la tecnologia sta diventando un elemento sempre più cruciale per la competitività e l’implementazione di processi sempre più agili. Siamo particolarmente soddisfatti di aver acquisito le competenze e i prodotti di Area 32, grazie ai quali puntiamo a diventare leader in Italia nel software per le organizzazioni del Terzo Settore “.

FORUM PA 6- 11 luglio Innovazione e trasformazione digitale per la resilienza. Scopri il nuovo FORUM PA digitale Big Data CIO

Area 32 negli anni è riuscita a posizionarsi in maniera distintiva sul mercato, grazie allo sviluppo di tre soluzioni full-cloud – Athena Portal, Onlus Portal e Sipario Portal – per l’amministrazione e la gestione rispettivamente di associazioni sportive dilettantistiche, enti no-profit e associazioni culturali. Inoltre, la software-house ha sviluppato un software sempre full cloud – denominato PortaleTerzoSettore – che permette agli studi dei commercialisti di accedere alla gestione operativa dei propri clienti che operano nel Terzo Settore.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’ingresso di Area 32 all’interno di un Gruppo come TeamSystem che da sempre fa dell’innovazione una delle linee-guida strategiche fondanti – commentano Elvio Zecchin e Gabriele Boscolo fondatori di Area 32 – Si tratta di un’operazione che rappresenta per noi la conferma dell’ottimo lavoro svolto in questi anni e del livello raggiunto dalle tecnologie che abbiamo sviluppato. La sinergia con TeamSystem permetterà ad Area 32 di crescere ulteriormente e ampliare il nostro bacino di utenza, mettendo a fattor comune le nostre soluzioni con la strategia di digitalizzazione del Gruppo”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA