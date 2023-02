TeamSystem si rafforza nella marketing automation, assist alle pmi

TeamSystem si rafforza nel settore della marketing automation e della data economy per le pmi. La tech company italiana ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione da Growens delle business unit MailUp, Contactlab e Acumbamail.

Il perfezionamento dell’operazione, previsto indicativamente entro giugno 2023, sarà soggetto all’avveramento di alcune condizioni sospensive usuali per operazioni similari, tra cui le autorizzazioni Golden Power ed il voto favorevole da parte dell’assemblea degli azionisti di Growens, convocata per il 09 marzo 2023.

Growens è un gruppo industriale integrato che sviluppa e commercializza tecnologie per predictive marketing, mobile messaging e content creation, adatte a organizzazioni che desiderano comunicare con efficacia con i propri clienti.

I dettagli dell’operazione

L’operazione prevede la cessione a TeamSystem della partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale delle società Contactlab (nella quale sarà conferito il ramo d’azienda relativo alla business unit MailUp inclusivo della partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di MailUp Nordics, che detiene a sua volta il 100% del capitale sociale di Globase International) e di Acumbamail, al prezzo complessivo pattuito di 70 milioni di Euro da aggiustarsi in base alla Pfn e al Ccn consolidati delle società target. La cessione comporterà il passaggio di circa 260 dipendenti in Italia, Spagna e Danimarca. Il fatturato figurativo delle attività cedute è di circa 19 milioni di euro al 30 settembre 2022.

“L’operazione è in linea con la strategia di sviluppo di TeamSystem – si legge in una nota – poiché permette di consolidare e sviluppare ulteriormente la value proposition tecnologica del gruppo, che quindi si rafforza nel settore della marketing automation e della data economy, e di completare il ventaglio di soluzioni rivolte allo sviluppo del business e alla digitalizzazione dell’intera catena del valore delle piccole e medie imprese, sia in Italia, grazie a MailUp e Contactlab, sia in Spagna, con Acumbamail”.

Il core business di MailUp e Acumbamail

Più in particolare, MailUp è la business unit del gruppo Growens che si occupa di marketing automation multicanale. Fondata nel 2002 a Cremona, che negli anni è cresciuta fino a diventare leader di mercato in Italia e a rafforzarsi costantemente all’estero, con circa 10.000 clienti in tutto il mondo.

Grazie al recente ingresso di Contactlab nel gruppo, l’offerta MailUp si è arricchita di nuove soluzioni, tra cui Customer Data Platform e Marketing Automation evoluta.

Acumbamail, invece, è un provider di tecnologia di email e sms marketing basato in Spagna, che attraverso una piattaforma di ultima generazione offre servizi con un modello di business freemium adatto per micro e piccole imprese.

I commenti

“L’acquisizione di MailUp, Contactlab e Acumbamail ci permette di rafforzare il nostro posizionamento in mercati ad alto potenziale come quelli del marketing automatizzato e della data economy che riteniamo possano crescere con tassi considerevoli nei prossimi anni, in vista della continua diffusione dell’e-commerce – spiega Federico Leproux, ceo di TeamSystem – Questa operazione, inoltre, segue l’integrazione delle soluzioni per l’e-commerce, dei pagamenti digitali B2B e del Crm e per questo motivo ci posiziona come partner ideale al fianco di circa 1,7 milioni di imprese nostre clienti che avranno l’occasione di incrementare notevolmente la loro competitività digitalizzando il business e la relazione con i clienti”.

“L’operazione costituisce per Growens un importante riconoscimento del valore creato dalle business unit oggetto di cessione e delle loro prospettive di sviluppo – evidenzia Nazzareno Gorni, fondatore e ceo di Growens – L’ingresso nel gruppo TeamSystem aprirà per loro nuovi orizzonti di integrazione e sviluppo sia per il business che per le persone. In Growens, metteremo a frutto le risorse raccolte dall’operazione per accelerare la traiettoria di crescita dei business a maggior potenziale e in piena fase scale-up”.

