TeamSystem si rafforza nell’e-procurement: takeover su AF Soluzioni

Consolidare il proprio posizionamento nel settore degli appalti pubblici e rafforzare l’offerta sulla digitalizzazione dei processi di e-procurement anche nel mondo enterprise. E’ questo l’obiettivo dell’operazione che ha portato Teamsystem, società specializzata nelle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ad acquisire il 60% del capitale sociale di AF Soluzioni, società campana che sviluppa soluzioni software per la gestione digitale delle relazioni con i fornitori sia per la PA sia per il privato grazie alla digitalizzazione di tutti i processi che prevedono documenti cartacei, con una conseguente riduzione di ridondanze ed inefficienze.

“Questa operazione rientra in un più ampio percorso volto a posizionarci in modo particolarmente distintivo nei mercati verticali acquisendo alcune fra le eccellenze digitali del panorama italiano che sviluppano soluzioni innovative nei loro mercati di riferimento – afferma Federico Leproux, ceo di TeamSystem – Riteniamo che AF Soluzioni possa essere un prezioso tassello di questa strategia che ci consentirà di supportare le aziende e gli enti pubblici in un cammino che mira all’incremento della loro competitività grazie all’utilizzo del digitale nella supply chain”.

“La scelta di entrare a far parte del gruppo TeamSystem – aggiunge Francesco Scattaretico, ceo di AF Soluzioni – è motivata da una completa identità di obiettivi e strategie, la complementarietà delle soluzioni di AF Soluzioni con quelle di TeamSystem promette una grande possibilità di sinergie e di un percorso virtuoso di crescita per la nostra azienda, nell’ambito del più grande gruppo italiano di sviluppo di soluzioni software gestionali”.

