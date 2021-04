TeamSystem, fondo da 50 milioni per le pmi e le microimprese italiane - CorCom

Teamsystem lancia il suo primo fondo di investimento alternativo con obiettivo di raccolta di 50 milioni di euro. La tech company italiana, attiva nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ha avviato l’operazione tramite TeamSystem Capital at Work Sgr, controllata autorizzata da Banca d’Italia all’esercizio dell’attività riservata di gestione del risparmio. L’obiettivo del fondo è duplice: finanziare le Pmi e le microimprese italiane in modalità digitale e permettere a investitori finanziari istituzionali, come banche e assicurazioni, di investire in sicurezza nell’economia reale del Paese, grazie a un’innovativa struttura di garanzie, finalizzata a minimizzarne l’assorbimento di capitale regolamentare.

L’iniziativa fa parte della strategia di TeamSystem nel Fintech per supportare il tessuto imprenditoriale italiano e garantire grazie al digitale alle Pmi e alle microimprese una gestione semplice e ottimizzata della liquidità, del circolante e dei fabbisogni finanziari di medio-lungo termine, integrando il processo di fatturazione elettronica con quello di accesso al credito.

“La creazione di una Sgr e del suo primo fondo è parte fondamentale di un percorso che mira, in modo complementare e sinergico con l’offerta bancaria – si legge in una nota dell’azienda – a estendere il più possibile l’accesso al credito a tutte quelle aziende che, per loro natura, affrontano maggiori criticità in tema di gestione della liquidità e che in questo modo possono utilizzare un processo digitale per rispondere in modo veloce ed efficiente alle loro esigenze di cassa”.

Il Fondo Credito Pmi, spiega Teamsystem, è uno strumento che introduce prodotti complementari all’offerta attuale, come la cessione dei crediti fiscali e i finanziamenti a medio-lungo termine, focalizzati sul servizio alle microimprese, le quali potranno accedere a questi prodotti con limiti migliorativi rispetto agli standard attuali del mercato, come la soglia di fatturato che partirà da un tetto minimo di 250 mila euro.

“Continua il nostro percorso di crescita nel settore del Fintech e il rafforzamento della nostra offerta volta a supportare il tessuto imprenditoriale italiano anche attraverso servizi digitali in grado di ottimizzare non solo la gestione della liquidità e del circolante, ma anche quella dei fabbisogni finanziari di medio-lungo termine, oggi più che mai critici visti gli effetti della pandemia in corso – spiega Federico Leproux, Ceo di TeamSystem – Il lancio di TeamSystem Capital at work Sgr ci permette di ampliare la platea di soggetti istituzionali che intendono investire nell’economia reale e di rimanere al fianco – soprattutto in questo momento delicato – di tutte quelle aziende che compongono la linfa vitale di un paese conosciuto nel mondo per la propria capacità imprenditoriale, la creatività, e il talento di saper fare. Il Fondo Credito Pmi è quindi una conferma dell’impegno di TeamSystem per la digitalizzazione dei processi delle micro, piccole e medie imprese italiane”.

“Il ricorso del Fondo Credito Pmi a un’innovativa struttura di garanzie di matrice prevalentemente assicurativa e statale consente di contenere i costi di raccolta e di minimizzare l’assorbimento di capitale regolamentare per gli investitori, aumentando il livello di sicurezza del loro investimento e, di conseguenza, di rendere più competitiva l’offerta fintech alle PMI e microimprese interessate al servizio – aggiunge Riccardo Carradori, amministratore delegato di TeamSystem Capital at Work Sgr – Inoltre, la nuova offerta fintech di TeamSystem, arricchita col Fondo Credito PMI, rappresenta un’opportunità sinergica all’offerta bancaria, come dimostrato dai veicoli di cartolarizzazione già presenti in piattaforma di cui Factor@Work, controllata di TeamSystem, è Portfolio Manager e Monitoring Agent”.

