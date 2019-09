Tech Companies Lab, è il digitale la “grande opportunità” per i system integrator

Mettere a disposizione degli imprenditori delle tech company il quadro completo delle informazioni e dei consigli utili per far crescere il business aziendale: dai dati del settore alle analisi sui trend emergenti, per arrivare alle best practice e alle metodologie più efficaci attraverso cui il marketing e la comunicazione possono diventare una chiave importante per la crescita dei system integrator. E’ questo l’obiettivo di Tech Companies Lab 2019, il summit per gli imprenditori del Canale in programma il 29 ottobre a Milano, negli spazi della Casa della Robotica e dell’intelligenza artificiale, in via Massimo D’Azeglio (clicca qui per iscriverti).

Nel corso della giornata, che è l’unico evento sul canale dei system integrator e che è organizzata dal Gruppo Digital360, saranno inoltre presentati in anteprima esclusiva i dati del nuovo Osservatorio Tech Companies del Politecnico di Milano.

Lo studio, che riporta i dati più recenti disponibili sul 2019, restituisce la fotografia aggiornata sui trend più importanti nel campo dei system integrator, facendo il punto sullo stato di salute del canale e sui trend di crescita, sull’evoluzione dei modelli di business e del processo di acquisto dei buyer Ict, oltre che naturalmente sull’utilizzo degli strumenti di marketing digitale.

Entrando più nello specifico nel campo dei trend di mercato, durante la giornata si punterà sui modelli interpretativi e sui trend che caratterizzano le principali tecnologie esponenziali: dall’intelligenza artificiale all’IoT, dai Big Data alla Cybersecurity fino al Multicloud, solo per citarne alcuni.

Quanto alle strategie di Go to market, l’evento sarà l’occasione per approfondire quali sono le strategie più innovative: al centro ci saranno l’analisi competitiva, le strategie di posizionamento del prodotto-servizio, le tecniche più innovative di digital marketing & sales basate su content marketing, Seo, marketing automation, lead nurturing e social media. Un approccio che sottolinea l’importanza del Web, sempre più utilizzato dalle aziende per la ricerca delle proprie forniture, anche nel campo della tecnologia. Un processo che rende sempre più centrali i social media e il digital marketing che abbiano approcci ben definiti per ottenere i risultati migliori.

Una parte della giornata sarà poi dedicata all’approfondimento sulle modalità e sulle fonti di finanziamento delle scale-up. A illustrare le iniziative di maggiore successo in questo campo saranno i diretti protagonisti, con un panel di imprenditori che hanno fondato e guidato imprese che hanno ottenuto tassi di crescita a doppia cifra e di operatori specializzati del mondo finanziario.

@RIPRODUZIONE RISERVATA