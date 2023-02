Tech to market, via al laboratorio europeo per l’imprenditoria

Dal laboratorio al mercato. Punta a supportare ricercatori e startup in fase early stage lungo l’intero percorso di sviluppo innovativo EicTech to Market Entrepreneurship & Venture Building, il programma lanciato dal Consiglio Ue per l’Innovazione – European Innovation Council – che punta a fornire competenze imprenditoriali e sostegno finanziario alla realizzazione di imprese innovative.

A chi si rivolge il corso

Il programma EicTech to Market Entrepreneurship & Venture Building è rivolto a ricercatori innovativi e startup in fase iniziale. Mira a fornire le competenze necessarie per lo sfruttamento sul mercato dei risultati delle ricerche effettuate attraverso servizi di formazione, consulenza e creazione di venture capital.

Durante il programma è prevista anche la partecipazione di investitori esterni che valuteranno il potenziale della creazione di imprese, fungeranno da mentori ed esperti e potranno unirsi ai venture team per colmare eventuali lacune di competenze.

Cosa prevede il programma

Il programma si sviluppa su due livelli. Il primo, Tech to market Entrepreneurship, fornirà ai partecipanti corsi di formazione eper favorire lo sviluppo di innovazioni digitali basate su tecnologie di nuova generazione, la messa a punto di proposte ad alto valore e modelli di business sostenibili.

Il secondo, Tech to Market Venture Building, sosterrà, con un approccio “tailor made”, il passaggio dalla ricerca all’impresa, la costruzione di startup, la messa a punto di percorsi per l’identificazione di nuove idee imprenditoriali e la creazione e sviluppo di imprese.

I contenuti del programma saranno illustrati in dettaglio nel corso di un evento online previsto per il 15 marzo (ore 10.30-11.30).

Che cos’è l’European Innovation Council

L’European Innovation Council è il programma di innovazione dell’Europa che punta a identificare, sviluppare e ampliare le tecnologie apripista e innovazioni future proof.

Istituito nell’ambito del programma Horizon Europe, dispone di un budget di 10,1 miliardi per il finanziamento di innovazioni lungo il loro intero ciclo di vita, dalla ricerca in fase iniziale, al proof of concept, fino al trasferimento tecnologico e alla realizzazione di startup e pmi.

La strategia e l’attuazione dell’Eic sono guidate dal Consiglio dell’Eic, che comprende membri indipendenti nominati dal mondo delle imprese innovative: imprenditori, ricercatori, investitori, aziende e altri membri dell’ecosistema dell’innovazione.

La caratteristica dell’Eic consiste nella fornitura di finanziamenti a singole aziende (principalmente startup e pmi) sia attraverso sovvenzioni che investimenti. Gli investimenti assumono attualmente la forma di investimenti diretti in equity o quasi-equity e sono gestiti dal Fondo Eic.

