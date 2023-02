Technology innovation, le strategie di 7 chief digital officer

In un contesto di shock globali, sistemi frammentati e ambiente aziendale incerto, quali sono le priorità che si pongono i Chief digital officier nel 2023 a livello di innovazione tecnologica? E’ quanto il World Economic Forum ha chiesto ai responsabili digitali di diversi settori.

Focus sull’innovazione responsabile

Dalle dichiarazioni emerge che, fra i crescenti focus sull’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale, gli investimenti nel quantum computing e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, per tutti i Cdo è ormai indiscutibile la necessità di lavorare a fondo sull’innovazione digitale che crea risultati significativi e responsabili per le persone e il pianeta.

Vediamo quanto hanno dichiarato.

WHITEPAPER Garantisci maggiore trasparenza dei tracciamenti nella Supply Chain, grazie all'Internet of Things IoT Industria 4.0

Daugherty, Accenture: “Innovare con il cloud, AI e metaverso”

“In un mondo incerto, l’innovazione tecnologica è l’unica certezza su cui fare affidamento per affrontare sfide apparentemente intrattabili e accelerare il progresso aziendale e sociale – afferma Paul Daugherty, Cdo di Accenture -. Cloud, intelligenza artificiale e metaverso sono le tendenze tecnologiche che definiranno il nostro futuro. Le aziende leader si stanno rivolgendo a queste tecnologie per favorire la resilienza, accelerare la crescita, ottimizzare le operazioni e reinventare la propria capacità di innovazione, ponendo le basi per una crescita di alto livello durante e oltre un periodo di incertezza economica.

Parekh, Ike: “Dati come forza positiva e responsabile”

“Ikea sta trasformando il suo modello di business e la tecnologia continuerà a essere un fattore chiave per contribuire a costruire il suo vantaggio competitivo – afferma Parag Parekh, Cdo Ikea Retail (Gruppo Ingka) -. Un esempio recente è Ikea Kreativ, che combina decenni di esperienza Ikea nella vita domestica con gli ultimi sviluppi nel campo dell’informatica spaziale, dell’apprendimento automatico e della realtà mista 3D per democratizzare il design della casa e offrire un’esperienza davvero personale. Una maggiore personalizzazione richiede una maggiore fiducia digitale. I dati e la tecnologia devono essere utilizzati come forza positiva e in modo responsabile e sostenibile per le persone e il nostro pianeta, al fine di creare una vita quotidiana migliore”.

Crotts, Shell: “Il digitale deve alimentare la transizione energetica”

“La digitalizzazione deve svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire a prosperare durante la transizione energetica – spiega Jay Crotts, Cdo di Shell -. La decarbonizzazione del settore energetico non è possibile senza una completa trasformazione digitale. La tecnologia digitale fornisce meccanismi e set di strumenti per ottimizzare l’efficienza energetica e rendere possibile la progettazione e il funzionamento di sistemi energetici completamente nuovi ea bassa impronta di carbonio su larga scala. I leader aziendali dovrebbero dare la priorità all’open innovation e alla collaborazione con partner che possono contribuire con capacità tecniche, conoscenze e risorse. Shell si concentra sulla collaborazione con una serie di partner del mondo accademico, clienti, fornitori, start-up e comunità aperte per perseguire insieme obiettivi più ampi”.

Thakorlal, Worley: “Pensare in modo diverso con il digitale’

“Le soluzioni digitali stanno portando a risultati che non erano possibili dieci anni fa – fa notare Geeta Thakorlal, Cdo di Worley -. Nel settore energetico, la digitalizzazione può consentire decisioni di consegna più rapide, migliorare le prestazioni degli asset e fornire visibilità alle comunità. Per sbloccare tutto il potenziale offerto dal digitale, dobbiamo pensare e agire in modo diverso. Quando i team di dati e digitali fanno parte della leadership del progetto, possono aiutare a connettere le risorse, garantire che le informazioni sul progetto possano essere condivise su piattaforme comuni e, in generale, migliorare l’efficienza e la velocità della consegna del progetto. Concentrandosi sui giusti investimenti sia di denaro che di tempo con i partner giusti, farà avanzare la trasformazione”.

Dubey, L’Oréal: “Cresce l’importanza della realtà aumentata e del Web3”

“Nell’era digitale, i consumatori si aspettano personalizzazione, inclusività e rilevanza – chiarisce Asmita Dubey, Cdo di L’Oréal -. L’Oreal sta passando dai prodotti ai servizi, utilizzando la scienza e la tecnologia predittive per aiutare i consumatori a fare scelte perfette e per curarli e istruirli con le loro routine e cure di bellezza. L’Oreal è pioniera nella tecnologia di bellezza per creare un nuovo tipo di relazione con i suoi consumatori alimentata da dati, tecnologia e intelligenza artificiale. Mentre entriamo in un nuovo capitolo nel web, anche il viaggio del consumatore si sta evolvendo verso esperienze più coinvolgenti utilizzando tecnologie come la realtà aumentata, la realtà virtuale e la creazione 3D, decifrando nuovi codici di bellezza nel metaverso e nel mondo Web3. È importante incorporare la sostenibilità al centro di questo cambiamento. La combinazione di tecnologia, scienze verdi e impegno per i confini planetari consentirà a L’Oreal di realizzare prodotti migliori e più sostenibili, in grado di soddisfare al meglio le esigenze di bellezza del futuro”.

Chu, Sompo Holdings: “Decentralizzare il controllo dei dati”

“Gli approfondimenti basati sui dati e le innovazioni tecnologiche possono aiutare ad affrontare i problemi della società esacerbati dal nostro mondo sempre più volatile, incerto, complesso e ambiguo. In Giappone e altrove, ci sono crescenti problemi sociali, come il cambiamento climatico, i disastri naturali, le interruzioni della catena di approvvigionamento, le pandemie e una società che invecchia – spiega Albert Chu, Cdo di Sompo Holdings -. I dati raccolti in ogni aspetto della nostra società stanno aumentando in modo esponenziale. Nel 2023, abbiamo bisogno di una leadership tecnologica per chiarire la proprietà e la privacy dei dati, decentralizzare il controllo dei dati e rendere la governance dei dati più trasparente. Dobbiamo garantire che i dati non siano controllati da poche società centralizzate, senza essere canalizzati per affrontare questioni sociali”.

Schmaul, Bosch: “Sbloccare il potenziale dei dati del veicolo”

“Oggi molti conducenti si aspettano che i loro veicoli siano completamente integrati nella loro vita digitale – spiega Bernd Schmaul, Cdo soluzioni di mobilità Bosch -. Nuove funzionalità di connettività, automazione e personalizzazione saranno sempre più implementate nei veicoli con software in futuro. Mentre in passato l’esperienza di un cliente con un’auto era principalmente definita dall’hardware, il software sta ora assumendo un ruolo molto più importante. I dati, così come la loro disponibilità e il loro potenziale, saranno un fattore fondamentale nella trasformazione dell’industria automobilistica, ad esempio attraverso la soluzione di intelligenza basata sui dati di Bosch. Questa evoluzione non riguarda solo lo sviluppo e il funzionamento, ma rende anche possibili nuovi modelli di business e tipi di collaborazione. Lavorare e concordare norme per lo scambio di dati aprirà la strada a un uso efficiente. La cooperazione tra fornitori, produttori di veicoli e partner all’interno dell’industria automobilistica e oltre diventa più importante che mai. Condividendo i dati in tutto l’ecosistema più ampio, i leader del settore possono realizzare nuove efficienze, servizi e soluzioni”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA