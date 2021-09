Tecnologia a sostegno della disabilità, asse Lepida-Asphi - CorCom

Lepida e Fondazione Asphi insieme per promuovere la tecnologia a sostegno della disabilità. La in house dell’Emilia-Romagna e la Onlus hanno sottoscritto una convezione ad hoc, che rafforza l’oramai consolidata collaborazione.

La convenzione individua alcune finalità prioritarie, tra le quali si sottolineano: l’intenzione di promuovere e sostenere l’innovazione tecnologica – con particolare attenzione alla disabilità – principalmente nel territorio dell’Emilia-Romagna; l’impegno a valorizzare le soluzioni hardware e software di Lepida a favore dell’utenza, con attenzione all’utilizzo facilitato da parte dei soggetti con diverse tipologie di disabilità; l’attenzione a definire congiuntamente meccanismi che agevolino a priori il disegno di soluzioni a favore di soggetti disabili, e la verifica a posteriori del livello di gradimento, nonché la raccolta di eventuali suggerimenti per il miglioramento della soddisfazione dell’utente; la volontà comune di dare vita a manifestazioni ed eventi che prevedano attività di formazione a favore dei soggetti con disabilità, e di tutto il più vasto ambiente che si muove intorno ad essi.

In questa prospettiva, Lepida prevede di coinvolgere Fondazione Asphi Onlus nelle attività che dovranno identificare nuovi servizi e nuove piattaforme digitali che tengano nella dovuta considerazione le esigenze delle persone con disabilità; definire requisiti specifici relativi alla progettazione funzionale di nuovi servizi digitali; verificare accessibilità e adeguatezza dei nuovi servizi alle esigenze dei soggetti sopra citati, nonché nella filiera di miglioramento di funzionamento dei servizi esistenti; definire e presentare progetti a livello nazionale ed europeo per l’ideazione e la realizzazione di servizi rivolti all’utenza. Infine Lepida si impegna a fornire ogni supporto tecnologico necessario per la realizzazione di eventi di Fondazione Asphi Onlus.

Per parte sua, Asphi si impegna a supportare Lepida nelle verifiche di accessibilità e usabilità previste dalle finalità della convenzione (in particolare per quanto riguarda le App sviluppate o in corso di sviluppo); a coinvolgere Lepida nelle manifestazioni e sessioni di formazione che organizzerà a favore dell’utenza; a definire momenti di confronto per la definizione congiunta di linee guida per la diffusione di soluzioni tecnologiche pienamente accessibili; a utilizzare le infrastrutture e i servizi di Lepida nelle proprie attività e sperimentazioni; ad affiancare Lepida nell’identificazione di nuovi servizi e nelle successive fasi di definizione dei requisiti propedeutici alla progettazione funzionale, come pure di verifica di accessibilità ed usabilità delle soluzioni in corso di realizzazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA