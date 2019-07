Tecnologia Intracom Telecom per l’Fwa di Open Fiber

Intracom Telecom fornirà la sua soluzione per il Fixed Wireless Access a Open Fiber. Il piano di OF prevede di portare servizi Ultra Broadband in circa venti milioni di unità immobiliari in tutte e 20 le regioni italiane. Nelle zone rurali, impervie o con presenza di case sparse, sarà utilizzata la tecnologia Fwa per la quale Intracom Telecom si è aggiudicata la gara di appalto. L’infrastruttura sarà di fondamentale importanza per l’economia e la società italiana.

La tecnologia Fwa è l’unica che permette una rapida installazione con una minima infrastruttura di telecomunicazioni, e la piattaforma WiBas a 26 e 28 GHz di Intracom è la sola che può offrire capacità Ultra Broadband. La piattaforma è stata progettata per fornire un servizio competitivo e ad alta efficienza. La piattaforma Fwa di Intracom Telecom è caratterizzata da algoritmi avanzati che rendono disponibili le risorse dinamicamente, massimizzando il numero di utenti serviti contemporaneamente, e automazioni atte ad assistere ed accelerare l’installazione dei terminali nonché il loro provisioning.

Tutti i componenti della piattaforma WiBas sono facili da installare e gestire anche in aree complesse.

“Siamo molto eccitati di far parte all’ambizioso piano di Open Fiber di fornire ai cittadini italiani connessioni a Banda Larga di alta velocità considerando che il 25% della popolazione risiede ancora in aree rurali – dice Mohamed Ahmed, ceo di Intracom Telecom – Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che gli operatori contribuiscano ulteriormente allo sviluppo economico e sociale del paese, la terza economia più grande della Ue, e grazie alla tecnologia “state-of-the-art”, migliorare la qualità di vita dei cittadini. La tecnologia di Intracom offre un servizio “fiber-like” ed è diventata il riferimento nel settore della Banda Ultra Larga, per questo sono sicuro che la nostra collaborazione con Open Fiber sarà eccezionale e ci permetterà di contribuire al massimo con loro, aiutandoli a realizzare la loro visione e a raggiungere i loro obiettivi”.

