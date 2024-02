Tecnologie, più risorse per Step e Fondo Difesa. Intesa Europa-Giappone sui dati

La presidenza belga del Consiglio dell’Ue entra nel vivo della sua attività con l’accordo del Consiglio sulla revisione del Multiannual financial framework (Mff) 2021-2027, che prevede, tra l’altro, più fondi per Step (Strategic technologies for Europe platform) e lo European defence fund (Edf). La piattaforma Step sostiene lo sviluppo, la produzione e il rafforzamento nell’Ue delle catene di valore delle tecnologie digitali e profonde, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie, per raggiungere gli obiettivi della transizione verde e digitale, riducendo o prevenendole le dipendenze strategiche da altri Paesi.

Separatamente, a nome dell’Ue, la presidenza belga del Consiglio ha firmato il protocollo per l’inserimento di disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati nell’accordo tra l’Ue e il Giappone per un partenariato economico.

Le novità per la piattaforma Step

All’interno della strategia per la sovranità tecnologica europea e la competitività nelle aree strategiche ad alto potenziale di innovazione, il quadro finanziario pluriennale rinnovato prevede per Step “che sia facilitato l’uso dei fondi a disposizione e che siano messe in atto sinergie tra gli strumenti di finanziamento in modo da far rapidamente crescere il sostegno alle tecnologie strategiche”.

A tal fine, nel periodo di programmazione 2021-2027 si applicheranno a Step un co-financing rate del 100% e un pre-financing rate del 30%.

Lo Step si basa su programmi esistenti come InvestEU, Fondo per l’innovazione, Orizzonte Europa, EU4Health, Programma Europa digitale, Fondo europeo per la difesa, Strumento per la ripresa e la resilienza e fondi della politica di coesione.

Inoltre, per alleggerire gli oneri amministrativi degli Stati membri che devono riprogrammare gli obiettivi di Step o chiudere i singoli programmi, il framework estende le deadline precedentemente previste: l’ultima data utile per la presentazione delle domande per un interim payment e della relativa documentazione nel periodo di programmazione 2014-2020 viene spostata in avanti di 12 mesi e si applica un tasso di co-financing del 100% alla spesa dichiarata nell’ultimo anno fiscale.

Per aumentare la capacità di investimento della difesa, verranno assegnati interiori 1,5 miliardi di euro al Fondo europeo per al difesa Edf.

Data transfer, partenariato economico Ue-Giappone

Quanto all’accordo sul data transfer col Giappone, il Consiglio Ue fa sapere che il protocollo apporterà una maggiore certezza giuridica, facendo sì che i flussi di dati tra l’Ue e il Giappone non siano ostacolati da ingiustificate misure di localizzazione dei dati e garantendo inoltre il vantaggio di una libera circolazione dei dati conformemente alle norme dell’Ue e del Giappone in materia di protezione dei dati e di economia digitale.

“Si tratta di un risultato molto importante, dato che l’Ue e il Giappone sono tra le maggiori economie digitali del mondo. La governance dei dati e i flussi transfrontalieri di dati sono fondamentali per lo sviluppo della digitalizzazione, oltre che dell’economia e della società a livello mondiale”, ha dichiarato Hadja Lahbib, ministra belga degli Affari europei e del commercio estero.

L’accordo può entrare in vigore dopo la sua ratifica da parte del Giappone e la notifica reciproca delle due parti sull’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

