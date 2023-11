Tecnologie di frontiera, Cerra: “Il digitale quinta dimensione strutturale”

Nei prossimi 20 anni lo sviluppo convergente di diverse nuove tecnologie rivoluzioneranno profondamente l’economia e la società. Si tratta delle “tecnologie di frontiera”, come intelligenza artificiale e calcolo quantistico, che spingeranno ancora più in avanti la trasformazione digitale. Per questo il ruolo, anche geostrategico, che i diversi paesi saranno in grado di ricoprire in futuro nel contesto internazionale sarà strettamente legato alla capacità di generare, avere accesso e utilizzare queste tecnologie di frontiera. È quanto si legge nello studio pubblicato dal think tank Centro economia digitale (SCARICA QUI IL REPORT COMPLETO).

Le evidenze riportate nel Rapporto suggeriscono che l’Italia, pur trovandosi in una posizione di debolezza come sistema nel suo complesso, mostra di possedere le potenzialità per accrescere la propria competitività tecnologica se sarà capace di fare leva sulla presenza sul territorio nazionale di grandi eccellenze sia nella generazione sia nell’utilizzo delle tecnologie di frontiera.

“Le tecnologie digitali“, scrive Rosario Cerra, presidente di Centro economia digitale, “rappresentano ormai una quinta dimensione strutturale, oltre alla terra, al mare, all’aria e allo spazio, attraverso la quale vengono veicolate e concretizzate le espressioni della sovranità nazionale o sovranazionale nel caso dell’Unione europea. E d’altra parte, come evidenziato in questo Rapporto, il digitale non è una dimensione strategica come le altre poiché non può essere vista come un dominio separato, in quanto attraversa, nel profondo, tutti gli altri. Per questo motivo le capacità sviluppate in questo ambito permettono di consolidare la propria sovranità nelle altre dimensioni”.

Tecnologie di frontiera: il quantum computing

Il report si suddivide in tre parti: Identificazione e analisi del sistema delle tecnologie di frontiera; Ruolo delle grandi imprese nella generazione e nell’utilizzo delle tecnologie di frontiera (con i contributi di Enav, Enel, Eni, Leonardo, Open fiber e Tim, e le Conclusioni con le proposte di policy da parte dei responsabili delle politiche pubbliche.

La ricerca offre un’analisi dei dati sulle pubblicazioni scientifiche o i brevetti per stabilire chi stia effettivamente guidando la corsa alla leadership in queste tecnologie, sottolineando l’importanza non solo della loro quantità, ma della diversa qualità.

La leadership tecnologica degli Stati Uniti nei settori chiave delle tecnologie quantistiche e dell’intelligenza artificiale è ancora ben salda e i progressi realizzati dalla Cina nell’ultimo decennio sono particolarmente significativi. L’Unione europea sta invece perdendo terreno e competitività. Ciò si traduce nella chiara necessità di accelerare ulteriormente sul fronte delle politiche industriali e dell’innovazione, sfruttando il potenziale di competenze e tecnologie di cui la Ue dispone.

Per le tecnologie quantistiche l’analisi che si concentra sulle sole Pubblicazioni con il maggiore impatto scientifico, “Top 1%” per citazioni nell’ultimo decennio (2013- 2022), vede al primo posto della classifica, con un margine molto significativo, gli Stati Uniti con il 47,3% degli articoli scientifici più citati aventi almeno un autore con affiliazione presso un’organizzazione americana seguiti dalla Cina (27,6%). La Germania, con il 17% stacca nettamente le altre economie Ue, tra cui Francia (7,4%), Spagna (5,7%) e Italia (5,5%). Di rilievo, infine, la performance dell’Inghilterra (12,1%) e del Canada (7,7%).

Per le tecnologie quantistiche sono stati, inoltre, analizzati i dati sui Brevetti triadici, ovvero quelli registrati in almeno tre dei quattro principali uffici brevettuali a livello globale. Si tratta, quindi, di quei brevetti per cui si cerca una maggiore protezione a livello internazionale, a significare un più alto livello qualitativo (e quindi un maggiore impatto economico e tecnologico) della conoscenza che si intende proteggere. Tra questi è stato, inoltre, individuato il “Top 10%” in termini di citazioni. Secondo questo indicatore la quota degli Stati Uniti è la maggiore con il 45,7%, la seconda posizione è del Giappone con il 23,3%, seguito dall’aggregato europeo a 27 paesi (18,4%) e dalla Cina, con una quota pari al 14,1%. Tra i paesi europei Germania, Paesi Bassi e Francia (con quote rispettivamente pari al 6%, 4,1% e 3,9%) ricoprono le prime tre posizioni, segue l’Italia con una quota pari al 2%.

L’intelligenza artificiale

Per l’intelligenza artificiale l’analisi realizzata esclusivamente sulle Pubblicazioni con il maggiore impatto scientifico nell’ultimo decennio (2013-2022) vede nuovamente al primo posto della classifica gli Stati Uniti con il 40,2% degli articoli scientifici più citati, seguiti dalla Cina (31,5%). Il terzo, il quarto e il quinto posto sono occupati, rispettivamente, da Inghilterra (con il 13,8%), Germania (con l’8,9%) e Australia (con il 6,8%). Per quanto riguarda l’ordinamento interno ai paesi europei, dietro la Germania ci sono Francia (3,9%), Paesi Bassi (3,8%), Spagna (3,7%) e Italia (3,6%).

Per l’intelligenza artificiale, guardando ai Brevetti triadici nel “Top 10%” in termini di citazioni ricevute, la quota degli Stati Uniti risulta essere la maggiore con il 52%. A distanza segue l’aggregato europeo a 27 paesi con il 17,5%, seguito dal Giappone (15,3%) e dalla Cina, con una quota pari al 12,6%. Germania, Francia e Paesi Bassi (rispettivamente 7,3%, 2,8% e 2,2%) occupano le prime tre posizioni nel ranking europeo, mentre l’Italia, con una quota pari allo 0,6% segue a distanza

L’analisi ha inoltre evidenziato che Stati Uniti e Cina stanno strategicamente direzionando i propri investimenti innovativi verso i settori delle tecnologie quantistiche e dell’intelligenza artificiale, rafforzando il loro primato. Al contrario, la dinamica recente registrata nell’Unione europea non risulta essere positiva, con un progressivo indebolimento del posizionamento europeo a livello globale.

Le proposte di policy per l’Italia e l’Europa

A partire dalle analisi sviluppate anche in collaborazione con le aziende socie, il report fornisce alcune proposte di policy.

Allargare la scala a cui operano le filiere strategiche a livello italiano ed europeo. La dimensione delle aziende europee nei settori ad alta tecnologia non è spesso paragonabile a quella dei giganti tecnologici statunitensi o cinesi. Tuttavia, è possibile sfruttare i vantaggi derivanti dalle economie di scala favorendo la crescita della dimensione del sistema nel suo complesso, anche attraverso un quadro regolamentare a sostegno del consolidamento nei settori più strategici. Per questo lo sviluppo delle catene del valore strategiche deve rappresentare un obiettivo chiave della politica industriale dell’Unione europea, con strumenti quali i Competence Center, i Poli europei dell’innovazione digitale (Edih), gli Ipcei, le Alleanze europee, i progetti finanziati dalla Banca europea degli investimenti. Inoltre, si sottolinea l’importanza di affrontare le problematiche connesse all’approvvigionamento di materie prime critiche per lo sviluppo delle filiere strategiche e delle tecnologie di frontiera, la necessità di superare le resistenze circa l’istituzione di un Fondo di sovranità europeo , ma anche di adottare un approccio alle r egole di finanza pubblica che consenta di escludere dai vincoli della politica di bilancio europea le spese nazionali effettuate per investimenti innovativi di interesse europeo. Nel nostro Paese operano in settori altamente strategici, come energia, reti di comunicazione e trasporti, sicurezza e aerospazio, aziende in grado di svolgere un ruolo propulsivo per tutto il sistema economico. Il nostro contesto normativo-regolatorio dovrebbe essere caratterizzato da un adeguato livello di certezza, con un orizzonte temporale pluriennale, e provvedere alla semplificazione burocratico-amministrativa.

Assicurare la disponibilità di finanziamenti adeguati È necessario garantire la disponibilità dei fondi necessari per incentivare gli investimenti nelle tecnologie di frontiera e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali su di esse basate. Oltre all’erogazione di fondi pubblici dedicati sarà sempre più importante fare leva sulle attività di venture capital sia a livello pubblico, tramite le istituzioni preposte, sia a livello privato. L’incremento della disponibilità di fondi venture capital privati potrà essere realizzato attraverso incentivi fiscali per gli investitori venture capital, la creazione di fondi di co-investimento pubblico-privato, lo sviluppo di un ambiente regolatorio favorevole o sostenendo programmi di accelerazione e incubazione. Rispetto a questo occorre ricordare che nell’attuale contesto di competizione internazionale sulle tecnologie di frontiera due aspetti saranno cruciali: la dimensione degli interventi per incrementare i flussi di capitale di rischio disponibili a livello paese; lo sviluppo di una cultura capace di valorizzare i processi di learning by failure e la capacità delle dinamiche di mercato di selezionare e promuovere le iniziative imprenditoriali di successo.

Il Centro economia digitale è nato nel 2017 da un’idea del suo presidente Rosario Cerra, chairman & ceo di I Capital, e dall’impegno diretto del Preside della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma prof. Giuseppe Ciccarone, del Preside della Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata prof. Giovanni Tria, del Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre prof.ssa Silvia Terzi e del Direttore della Luiss Business School prof. Paolo Boccardelli.

