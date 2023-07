Tecnologie per la gestione idrica, doppia acquisizione per Almaviva

Doppia acquisizione in vista per Almaviva: alla società passerà infatti il 60% di B. M. Tecnologie Industriali, società di engineering strumentale a supporto delle water utilities, e del 60% di 2f Water Venture, azienda che nel settore del servizio idrico integrato (Sii) realizza soluzioni innovative nell’individuazione di perdite delle reti idriche.

Tutte le fasi relative alla gestione delle risorse idriche sono ora completamente presidiate dalle società del Gruppo, attraverso la piattaforma Giotto Integrated Water Care Solution di Almaviva e la piattaforma Smart Water Management di Almawave, le soluzioni di Tecnau e SisTer, già entrate nel perimetro Almaviva lo scorso anno, e quelle delle due nuove società acquisite ora.

Si consolida la presenza del gruppo nelle Water utilites

Le competenze del Gruppo vanno, tra le altre, dalla digitalizzazione della rete alla creazione del modello digitale (digital twin) dal monitoraggio quali/quantitativo attraverso tecnologie sensoristiche e satellitari, all’analisi dei dati grazie all’IA, dall’ottimizzazione della distribuzione alla ricerca perdite.

L’integrazione tra Gruppo Almaviva, B.M. e 2f permetterà di valorizzare la presenza su un mercato in crescita, quello delle water utilities, sia in Italia che all’estero, grazie al possesso di tutte le componenti necessarie per la trasformazione della rete idrica, promuovendo lo sviluppo sostenibile dei diversi ecosistemi: clima, agricoltura, ambiente, sanità, smart cities.

B. M. Tecnologie Industriali ha avuto un fatturato nel 2022 di quasi 12 milioni di euro e l’esercizio si è chiuso con un utile netto di circa 1,2 milioni di euro (+51% rispetto al 2021); mentre 2f Water Venture ha avuto nel 2022 ricavi per 3,2 milioni di euro con un utile netto di 318 keuro.

Verso nuove soluzioni end-to-end

“Grazie a questa duplice acquisizione Almaviva consolida il proprio offering nel mondo delle water utilities, completando la catena del valore e offrendo così soluzioni end-to-end col pieno controllo dell’intera filiera”, afferma Antonio Amati, direttore generale divisione IT di Almaviva. “Presidiamo il mercato con esperienza, competenze uniche e un ecosistema di tecnologie digitali innovative e sempre più complete, tutte made in Italy. Attraverso la leva digitale, Almaviva è impegnata a creare valore condiviso, che diventa valore sociale per le persone, economico per clienti e stakeholder, ambientale per l’ecosistema”.

“La nostra piattaforma digitale Smart Water Management di SisTer e le nostre soluzioni di Intelligenza artificiale – sostiene Valeria Sandei, ad di Almawave – si combinano perfettamente con i sistemi delle due società acquisite. L’integrazione tra Almaviva, Almawave, B.M. e 2f ci permetterà di ampliare il posizionamento sul mercato della gestione delle reti idriche, beneficiando delle complementarità di business”.

