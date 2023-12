Telebit è Cisco Gold Partner: servizi digitali all’avanguardia a 360°

Telebit rafforza la posizione nel panorama digitale globale, confermandosi protagonista come System Integrator per la sua storia di innovazione nelle telecomunicazioni ma anche arricchendo la sua expertise con la recente acquisizione del ramo Servizi Digitali di Alpitel e la conseguente certificazione come Gold Partner di Cisco Systems. Si apre così una nuova era per l’azienda.

Servizi digitali a 360°

La certificazione Gold Partner di Cisco e l’integrazione delle competenze acquisite con Alpitel costituiscono la base per una crescita esponenziale di Telebit e per offrire soluzioni sempre più innovative ed efficaci. E ora l’azienda è determinata a consolidare la sua posizione di player nei servizi digitali a 360 gradi, riaffermando l’impegno verso l’innovazione e la qualità.

“La nostra evoluzione è testimonianza dell’ambizione e della capacità di adattarsi e guidare il cambiamento nel dinamico mondo della tecnologia digitale – spiega il ceo di Telebit Giacomo Quarta -. Con una visione chiara e una strategia ben definita, Telebit è pronta a tracciare nuove strade nel settore”.

Telebit al Cisco Partner Summit di Miami

Il riconoscimento di Telebit come Gold Partner Cisco ha portato l’azienda a partecipare a eventi di rilievo internazionale come il recente Cisco Partner Summit di Miami.

“Partecipare a questi eventi è sempre un’esperienza arricchente – evidenzia il Direttore della Divisione Digital Services di Telebit Massimo Nava (nella foto insieme con il ceo di Cisco, Gianmatteo Manghi) -. Si ha l’opportunità di ascoltare direttamente dalla voce dei livelli executive di Cisco la visione globale dei trend tecnologici e di mercato e conoscere gli investimenti e le innovazioni continue di uno dei più grandi player del settore. Dopo numerose partecipazioni, la mia prima in rappresentanza di Telebit al Cisco Partner Summit è stata un’occasione per condividere le nostre ambizioni e le nuove strategie per il nostro continuo sviluppo”.

L’acquisizione del ramo d’azienda di Alpitel

Lo scorso 30 giugno Telebit ha annunciato di aver acquisito il ramo d’azienda Servizi Digitali di Alpitel, culminata nella prestigiosa certificazione come Gold Partner di Cisco.

L’operazione da circa 2 milioni di euro ha consentito di rafforzare ulteriormente le competenze in ambito networking, cybersecurity, IoT e Smart-X e di consolidare le partnership e le certificazioni.

“L’acquisizione di Alpitel ha potenziato significativamente le nostre capacità – spiega il ceo Quarta – permettendoci di soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti e di rimanere leader nel panorama tecnologico in rapida evoluzione. Siamo entusiasti di essere riconosciuti come Gold Partner da Cisco Systems. Questo successo è il risultato del duro lavoro e dell’impegno costante del nostro team nel fornire soluzioni digitali all’avanguardia”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA