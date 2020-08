Telegram, non solo messaggi di testo: arrivano le videochiamate

Anche Telegram si dà alle videochiamate. In occasione del suo settimo compleanno l’applicazione, che conta su oltre 400 milioni di utenti su scala mondiale, lancia la nuova funzionalità dopo una fase di test durata alcuni mesi, disponibile in versione alfa per gli utenti che utilizzano i sistemi operativi Android e iOs.

Come succede già per gli altri contenuti video veicolati dalla piattaforma, anche le videchiamate saranno disponibili in modalità picture-in-picture, consentendo così agli utenti di poter fare conversazione in modalità “multitasking”, continuando cioè a utilizzare il telefono durante le conversazioni.

Come per i messaggi di testo, inoltre, le videochiamate saranno protette da cifratura end-to-end. Durante la prima fase di implementazione della nuova funzionalità saranno possibili esclusivamente chiamate singole, quindi tra due utenti, ma gli sviluppi futuri prevedono anche la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo, per mantenere il passo rispetto ai concorreti come Whatsapp e Messenger

