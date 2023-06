Il progetto pilota per l’assistenza dei pazienti in ricovero domiciliare portato avanti dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, Open Fiber ed Elis si è dimostrato un successo, registrando meno interruzioni del servizio di telemedicina e maggior soddisfazione degli utenti grazie alla rete Ftth.

L’ambito della sperimentazione

We-ease-it, questo il nome ufficiale del progetto, ha lo scopo di lanciare un nuovo modello di servizio ospedaliero che ricorre all’Ict al fine di migliorare il processo di monitoraggio per i pazienti cronici. Nella prima fase della sperimentazione, si legge in una nota, si è monitorato a distanza diversi pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva attraverso l’utilizzo di un pulsossimetro e dell’applicazione Bpcomedia-Aipo, la quale permette il monitoraggio dei parametri del paziente (livello di ossigenazione del sangue e della frequenza cardiaca). Tramite tre misurazioni giornaliere e un algoritmo predittivo il sistema è in grado di monitorare le condizioni del paziente e inviare alert nel momento in cui i parametri non siano in linea con quanto previsto. Nel caso in cui la misurazione non dovesse risultare in linea con i parametri attesi, il paziente può essere visitato a distanza da qualsiasi dispositivo collegandosi da browser.

Durante la sperimentazione è stata anche sottoposta una survey ai pazienti per capire se e quanto questo sistema di monitoraggio a distanza sia stato gradito. Incrociando il dato emerso sulla frequenza del disturbo audio/video e il dato sulla frustrazione dei pazienti si è evidenziato che gli utenti che viaggiano su rete Open Fiber hanno subito molte meno interruzioni o fastidiosi rallentamenti durante le televisite, confermando l’essenzialità di una rete completamente in fibra ottica per garantire un servizio che sia efficace e fluido per i pazienti. L’infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber offre infatti sicurezza e performance elevate, è in grado di raggiungere velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai cinque millisecondi.

Le prospettive per lo sviluppo della soluzione

“La fibra ottica è fondamentale per abilitare servizi innovativi e in questo caso l’ambito applicativo è particolarmente importante visto che si parla di salute dei cittadini”, commenta Patrizio Diodati, Business Development di Open Fiber. “Un monitoraggio h24 e in tempo reale del paziente non richiede più un ricovero ospedaliero ma, grazie a una connessione ultraveloce, può essere effettuato a distanza utilizzando dispositivi indossabili che comunicano continuamente con lo specialista”.

Paolo Soda, Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Facoltà Dipartimentale di Ingegneria dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, sottolinea che “il progetto mostra con successo che l’integrazione di tecnologie dell’informazione, che spaziano dalla fibra ottica all’intelligenza artificiale, sono fondamentali per sviluppare strumenti di medicina predittiva, precisa, personalizzata, preventiva e partecipativa. Grazie al contributo delle Unità Operative di Medicina Interna e di Geriatria, la sperimentazione condotta nel progetto ha infatti dimostrato che gli algoritmi intelligenti sviluppati presso la Facoltà di Ingegneria permettono allo specialista di tele-monitorare i pazienti affetti da Bpco, non solo predicendo gli aventi avversi e migliorando quindi la qualità della vita del paziente, ma anche supportando lo specialista nell’individuazione delle situazioni da attenzionare”.

“Lo studio”, aggiunge Giuseppe Capasso, Ceo di Bpcomedia, “ha dimostrato la scalabilità tecnologica di Bpcomedia e la sua integrazione con la piattaforma Open-Health sviluppata nel progetto, offrendo nuove soluzioni di e-Health basate su intelligenza artificiale e connessione ultra veloce e affermando una alta qualità complessiva del sistema di telemonitoraggio e del suo gradimento da parte dell’utente finale”.

Luigi de Costanzo, Direttore Elis Innovation Hub, chiosa: “Questo progetto ha offerto a Elis l’opportunità di abilitare un ampio ecosistema dell’innovazione, che ha visto coinvolte start-up, grandi aziende e centri di ricerca nel disegnare il concept di servizio e nella collaborazione allo sviluppo della piattaforma Open Health per implementare funzionalità avanzate di collaborazione e teleassistenza. Una grande occasione di innovazione collaborativa offerta da Open Fiber”.

