Telepass accelera sul mobile: dal takeover su Wise Emotions nasce la divisione Digital - CorCom

Lavorare insieme alle giovani imprese in grado di fornire valore aggiunto al proprio innovativo modello di business. E’ l’obiettivo che ha portato Telepass, società specializzata nella mobilità integrata, alla creazione della divisione Telepass Digital, nata dall’acquisizione del 100% della startup Wise Emotions, che focalizza la propria attività sullo sviluppo di prodotti digitali mobile driven. Grazie a questo takeover, che fa parte della vision aziendale improntata sulla ricerca tecnologica e sul digitale, Telepass accelera sul percorso di evoluzione tecnologica di prodotto puntando a offrire soluzioni digitali di facile fruizione, sempre più integrate, in grado di rispondere ai bisogni anche più evoluti dei consumatori e migliorare l’esperienza del cliente in movimento. Proprio sull’innovazione tecnologica e di prodotto La società prevede di investire 100 milioni di euro fino al 2023.

“Siamo orgogliosi di aver trasformato una piccola startup in una digital factory in grado di supportare Telepass nel suo percorso di evoluzione da storica azienda italiana a tech company con forti ambizioni sul mercato europeo”, commenta Marco Cavone, Ceo di Wise Emotions, startup nata dall’idea di quattro studenti di ingegneria informatica con l’obiettivo di creare una digital company esclusivamente mobile-oriented, e che oggi conta su oltre ottanta dipendenti dedicati allo sviluppo di prodotti digitali per le principali piattaforme tecnologiche.

L’acquisizione di Wise Emotions fa parte del processo di crescita di Telepass, che mira ad acquisire imprese innovative della smart mobility, in un’ottica di open innovation. Un processo iniziato con il takeover su Urbi, startup che ha sviluppato un’applicazione per aiutare gli utenti a individuare mezzi di trasporto in sharing più vicini, e con Wash Out, che offre un servizio ecologico di lavaggio a domicilio di auto e moto.

“Con la nascita di Telepass Digital, saremo in grado di sviluppare direttamente ‘in casa’ nuove funzionalità integrate e offrire così una digital experience sempre più facile e intuitiva alle persone in movimento, per una mobilità al passo coi tempi – sottolinea Gabriele Benedetto, Amministratore delegato di Telepass – Telepass crede molto nelle startup, su cui ha deciso di investire da tempo, e, con l’acquisizione di Wise Emotions, porteremo a bordo nuove giovani menti, di cui il 35% donne, capaci di ringiovanire culturalmente il DNA dell’azienda che, nonostante la sua storia trentennale, non ha mai abbandonato l’approccio dinamico e curioso di una startup agli albori”.

