“The Code Factor” fa il pienone: mille i partecipanti alla sfida globale

Sono 1000 partecipanti alla prima Global Coding Challenge lanciata da Codemotion, network internazionale di oltre mezzo milione di sviluppatori software e più di 300 aziende clienti di caratura globale.

La sfida online, partita a fine maggio e che si concluderà il 31 agosto, è una sorta di competizione di coding, con l’obiettivo di risolvere dei quiz, con difficoltà man mano crescente, scegliendo tra 45 diversi linguaggi di programmazione.

Si tratta di una delle Coding Challenge più estese mai lanciate sul web, dal momento che per tre mesi si potranno sfidare sviluppatori e appassionati di coding da tutto il mondo.

Il 31 agosto saranno decretati i vincitori, a cui verranno assegnati i premi: buoni da cifre differenti da spendere su Amazon.

“Siamo molto felici dei risultati in termini di partecipazione della nostra The Code Factor, con adesioni da tutto il mondo – dice commenta Chiara Russo, ceo e Co-Founder di Codemotion – Il nostro obiettivo da sempre è quello di accompagnare la crescita professionale degli sviluppatori, ma anche di ingaggiarli e perché no, divertirli, con iniziative mirate, come questa. Le coding competition permettono di soddisfare quel desiderio di mettersi alla prova e sfidarsi che è innato in ciascuno, offrendo la possibilità di acquisire un riconoscimento pubblico e una visibilità. Anche per questo molte aziende che intendono investire nel proprio dipartimento IT e vogliono ricercare i migliori talenti, ci chiedono di organizzare per loro Coding competition e online challenge”.

“Oggi infatti, tutte le aziende, non solo quelle tech, hanno capito l’importanza della digitalizzazione per rimanere competitive. Per questo quella dello sviluppatore è tra le figure professionali più ricercate sul mercato. Codemotion, grazie alla sua offerta di contenuti di qualità – conclude Russo – supporta la crescita di professionisti IT, sviluppatori, Cto e Tech Leader e li aiuta ad inserirsi nel mondo del lavoro mettendoli in contatto con centinaia di aziende in tutto il mondo”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA