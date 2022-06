Premiare i brand e le agenzie più all’avanguardia nel proporre campagne creative su TikTok con significativi impatti sul business. E’ questo l’obiettivo dei TikTok Awards, che nel 2022 sbarcano per la prima volta in Italia. “Una prestigiosa vetrina per i brand che interpretano al meglio la mission di TikTok: ispirare creatività e portare allegria – si legge in una nota dell’azienda – L’approccio di TikTok, sempre incentrato su creatività e innovazione, viene ben rappresentato dal concept degli awards che, in modo ironico e irriverente, celebrano il Goat – acronimo di Greatest Of All Time ma anche definizione inglese della capra – È proprio questo animale a essere il protagonista del concept: spesso sottovalutata nell’immaginario collettivo, la capra è in realtà un animale caratterizzato da intelligenza e curiosità, qualità che la rendono il ‘testimonial’ perfetto per rappresentare la creatività necessaria per ‘vincere’ su TikTok”.

I brand di ogni dimensione e le agenzie media e creative potranno candidarsi fino al 16 ottobre 2022, caricando la propria candidatura sul sito https://thetiktokawards.eu/ relativamente a campagne che sono state realizzate tra il 1 gennaio e il 16 ottobre 2022. I “Goat” di ogni mercato verranno svelati in ceremonie di premiazione locali nei diversi Paesi europei, quindi i Greatest TikTok di ogni mercato si ritroveranno insieme per il Grand Prix europeo, che incoronerà il vincitore assoluto.

Tre le categorie del concorso: Greatest Creative (con in palio un credito pubblicitario di 25mila dollari), Greatest Performance (con in palio crediti pubblicitari per 25mila dollari) e Greatest TikTok, che offrirà al vincitore un credito pubblicitario di 50mila dollari. I vincitori nella categoria Greatest TikTok parteciperanno alla cerimonia finale dove sarà nominato il vincitore del Grand Prix europeo. I premi locali verranno consegnati all’inizio del mese di novembre durante la cerimonia di premiazione italiana, mentre quella per il Grand Prix europeo è prevista per la fine di novembre.

A presiedere la giuria sarà Mihnea Gheorghiu, Chief creative officer di Publicis Italy, insieme a una selezione di esponenti dei principali gruppi di comunicazione italiani. Della giuria faranno parte anche Andrea Di Fonzo, Group Chief media officer di Publicis Media, Alessandro Bochicchio, Head of Social di Havas Italia, Alessandro Sciarpelletti, Executive creative director di We are Social Italia, Federica Tremolada, Digital partner & media principal di Dentsu, Gabriele Caeti, Executive creative director di Ddb, Giovanna Loi, Chief digital officer di GroupM Italy, Giuseppe Mastromatteo, Chief creative officer di Ogilvy Italia, Letizia Schätzinger, giornalista e creator, Lorenzo Picchiotti, Chief creative officer & partner di Dude, Marianna Ghirlanda, Ceo di Dlv Bbdo e Proximy Italia, Raffaele Pastore, direttore generale di Upa, Sergio Amati, general manager di Iab Italia, e Stefania Siani, Ceo e Chief creative officer di Serviceplan Group Italia.

