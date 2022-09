TikTok, in Italia sbarca “Seguimi”: formazione ad hoc per le pmi

Sbarca anche in Italia “Seguimi”, il progetto educativo multicanale di TikTok pensato per aiutare le piccole e medie imprese (pmi) a ottenere risultati reali facendo leva sulle potenzialità del social. “Le risorse del programma consentono alle pmi di dare una nuova dimensione al proprio business grazie alla presenza su TikTok – spiega una nota – “Seguimi” rappresenterà una guida per le piccole imprese che vogliono condividere le loro storie e costruire una propria community realizzando al tempo stesso gli obiettivi di crescita”.

Cosa offre “Seguimi”

“Seguimi” offrirà percorsi di formazione differenziati basati sugli obiettivi dei visitatori e inviterà le pmi a iscriversi a un mailing della durata di sei settimane, che delinea le buone pratiche per gestire la loro prima campagna TikTok e integrare nei video la storia del loro brand. Tra queste, una guida su come aprire un Business Account gratuito, o accedere al Creative Center per trovare ispirazione per i propri contenuti, e approfondimenti su come utilizzare le funzioni Ads Manager e Promotion per ottenere dalla propria campagna risultati ancora più efficaci.

WEBINAR Sviluppare applicazioni moderne dalla A alla Z, compreso onboarding e firma certificata: scopri come Dematerializzazione Digital Transformation

Raccontare storie per aumentare il business



Le pmi costituiscono una componente importante della community TikTok. Ogni giorno, migliaia di piccoli imprenditori condividono le loro storie, promuovono prodotti e servizi e raccontano le loro attività: ci hanno accompagnato all’interno delle loro cucine, laboratori artigianali o negozi, dandoci modo di vedere come sono passati da un piccolo garage allo sviluppo di un magazzino, facendo conoscere piccole attività locali agli utenti di TikTok in tutto il mondo.

Sono tantissime a livello globale le sotrie che grazie a TikTok hanno potuto lanciare o sviluppare la propria attività, alcune delle quali raccontano come il social le abbia aiutate a superare le difficoltà della pandemia. “Una delle ragioni di questo successo è che le piccole imprese si sentono “a casa” su TikTok e ne apprezzano l’esperienza. Un’esperienza che, con “Seguimi“, consentirà a un numero sempre crescente di pmi di approfondire l’utilizzo di TikTok, raggiungendo nuovi obiettivi grazie alla condivisione delle loro storie con la nostra community”, coclude la nota.

@RIPRODUZIONE RISERVATA