TikTok pensa al trasloco: sposterà gli headquarters in Usa?

TikTok, l’app nata per la condivisione di video musicali degli utenti, sta prendendo seriamente in considerazione l’eventualità di spostare i propri centri decisionali e di ricerca dalla Cina agli Stati Uniti. Ad anticiparlo è l’agenzia di stampa Reuters, che a supporto della notizia cita fonti ben informate sui fatti.

La decisione arriva in un momento particolarmente difficile per i rapporti tra Stati Uniti e Cina, rispetto al quale la società che controlla TikTok, la cinese ByteDance, ha già dati dei segnali inequivocabili su come voglia muoversi. Tra li ultimi in ordine di tempo c’è l nomina del nuovo Ceo, Kevin Mayer, che è un ex top manager di Disney.

WHITEPAPER Vita da CEO: quali sono gli strumenti necessari ai manager per vincere le sfide professionali CIO Digital Transformation

Secondo le anticipazioni TikTok non sarebbe sola nel “trasloco” verso gli Usa, dal momento che ByteDance sarebbe intenzionata a spostare negli Stati Uniti anche tutte le altre proprie attività, non necessariamente soltanto quelle basate in Cina, come nel caso del social network Helo, particolarmente diffuso in Cina.

Proprio in vista dello spostamento Helo avrebbe avviato una massiccia campagna di assunzioni a Mountain View, in California, dove ha sede anche Google, reclutando 150 ingegneri per le proprie attività di ricerca e sviluppo. Ad anticipare il resto degli spostamenti è poi stata la parte dell’azienda che si occupa delle relazioni con gli investitori, con un direttore che è da poco stato assunto per rimanere a New York per curare i rapporti con giganti del calibro di General Atlantic e Kkr, che risultano tra gli investitori di TikTok.

@RIPRODUZIONE RISERVATA