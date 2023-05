L‘ascesa di TikTok è inarrestabile: la piattaforma dei video brevi conquista (soprattutto la Generazione Z) per la capacità di unire le funzionalità di un social media con quelle di motore di ricerca, fonte di notizie e consigli per gli acquisti, il tutto valorizzato dal formato visivo. La conferma è contenuta nelle statistiche sull’utilizzo di TikTok elaborate da Business2Community.

Il primo dato messo in evidenza è quello sulla crescita del valore del brand: nel primo trimestre 2023 TikTok è un marchio che vale l’11% più di Facebook e il 65% più di Instagram, secondo la classifica annuale di Brand Finance “Global 500“. Nello specifico, TikTok viene valutata 65,7 miliardi di dollari, Facebook 58,8 miliardi (un valore quasi dimezzato rispetto all’anno scorso) e Instagram 33,48 miliardi: l’app di proprietà della cinese ByteDance diventa il marchio di social media col più alto valore al mondo.

Gli analisti di mercato sono allineati con questa stima, posizionando il valore dell’azienda TikTok tra i 55 e i 70 miliardi di dollari.

Le statistiche di TikTok

TikTok è stata lanciata nel 2016 dalla società tecnologica cinese ByteDance e da allora la sua popolarità non ha messo di aumentare. Nel 2021 TikTok è diventata la seconda app, dopo Facebook, a superare la pietra miliare dei tre miliardi di download.

Nel quarto trimestre del 2021 TikTok aveva in tutto il mondo 1 miliardo di utenti che passavano in media sulla app 46 minuti al giorno.

I dati del primo trimestre 2022 indicano che gli utenti di TikTok trascorrono in media 11 minuti per sessione sull’app. In confronto, la sessione media su Facebook è di circa 4,82 minuti e quella su Instragram di 7 minuti e 37 secondi.

Nel 2023 un utente medio di TikTok apre l’app 19 volte al giorno, più del doppio dell’utente medio di Facebook, che apre il social americano 8 volte al giorno.

Il successo dei video brevi

La popolarità di TikTok ha spinto le altre piattaforme social ad abbracciare il format del video breve, come Instagram con i Reels o YouTube con gli Shorts. Ma, in media, TikTok ottiene il 44% di commenti in più rispetto ai Reels di Instagram. Ci sono anche 2,3 volte più TikTok caricati ogni mese rispetto ai Reel di Instagram (dati del quarto trimestre 2022).

Nel 2023, l’83% degli utenti di TikTok ha pubblicato un video sulla piattaforma. L’utente TikTok attivo pubblica in media 22,5 TikTok al mese, mentre l’account Instagram attivo medio pubblica solo 9,8 Reel al mese.

Almeno un quarto dell’utilizzo globale è legato alla visualizzazione in livestream.

Il 60% degli utenti di TikTok proviene dalla Generazione Z (di età compresa tra 11 e 26 anni), mentre i Millennial costituiscono circa il 35%, secondo i dati aggiornati di quest’anno.

Inoltre, il 63% degli utenti di TikTok non è su Twitter e il 40% non ha un profilo Facebook.

Opportunità per il marketing

A partire dal 2021, il 50% degli utenti di TikTok ha acquistato un prodotto dopo averlo visto su TikTok Live – secondo dati interni della società cinese che evidenziano il ruolo che la piattaforma ricopre per i suoi utenti come canale su cui informarsi e prendere decisioni di acquisto.

TikTok ha ancora un po’ di strada da fare per conquistare i marchi: dati del 2022 mostrano che TikTok è la sesta piattaforma più popolare per il marketing aziendale, in ritardo rispetto a Facebook (prima) e Instagram (seconda). Infatti, il 90% dei marketer ha utilizzato Facebook per promuovere la propria attività, mentre il 79% ha utilizzato Instagram, il 61% LinkedIn 61%, il 52% YouTube, il 43% Twitter, il 18% TikTok e il 4% Snapchat.

Il 70% degli utenti di TikTok dichiara di apprezzare quando i marchi creano nuove tendenze e sfide a cui possono partecipare.

Gli aspetti controversi

A fine 2021 i bambini trascorrevano in media circa 23 minuti in più al giorno su TikTok che su YouTube. Un dato che va di pari passo con un sondaggio condotto nel 2022 negli Usa: il 68% dei genitori non approva che i propri figli usino TikTok senza la loro supervisione.

In generale, il 34% degli adulti statunitensi ha un’opinione sfavorevole di TikTok, rispetto al 37% degli adulti che ha un’opinione più positiva dell’app.

Gli Stati Uniti hanno il più grande pubblico di TikTok, con oltre 135 milioni di utenti. Il secondo più grande mercato di TikTok è l’Indonesia con 99,07 milioni di utenti; il terzo è il Brasile con 73,58 milioni.

