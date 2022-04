E’ TikTok l’app più scaricata dagli utenti su scala globale nel 2022. A certificarlo è la classifica pubblicata dalla società di analisi Sensor Tower, secondo cui il social di proprietà del colosso cinese ByteDance ha totalizzato dalla sua nascita 3,5 miliardi di download.

Nelle prime cinque posizioni del ranking compaiono, dopo TikTok che da inizio 2022 ha totalizzato 175 milioni di download, Instagram (con 160 milioni), Facebook, WhatsApp e Telegram, mentre Twitter – il social network al centro dell’attenzione in questi giorni per la “scalata” di Elon Musk – è soltanto in sedicesima posizione.

Considerando il periodo dall’inizio del 2018, secondo il report, TikTok ha totalizzato il maggior numero di download in assoluto, quando aveva strappato lo scettro a Whatsapp.

Focalizzando l’attenzione sulla classifica europea, nelle prime due posizioni ci sono TikTok e Whatsapp, mentre Instagram scende in quarta posizione. Telegram ha registrato il suo secondo miglior trimestre nel vecchio continente per numero di download.

Restringendo poi la visuale ai soli Stati Uniti, il primato di TikTok dura dal primo trimestre 2021: in quello precedente, a causa dell’emergenza pandemia, era stata superata da Zoom. Sempre rispetto al mercato nordamericano, TikTok è stata l’app più scaricata sia sull’AppStore su Google play, con una + 19% di download in un anno, mentre da segnalare come novità c’è l’ingresso per la prima volta nella top five di Hbo Max.

Con i suoi oltre 3,5 miliardi di download dalla sua nascita TikTok entra nel novero delle 5 app al mondo che hanno tagliato questo traguardo, oltre che l’unica in questa speciale classifica a non far parte della galassia di Meta. Al gruppo guidato da Mark Zuckerberg fanno riferimento tre delle prime cinque app per download.

@RIPRODUZIONE RISERVATA