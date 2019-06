Tim avvia indagine sul clima in azienda. Asati: “Iniziativa apprezzabile”

Tim avvia un’indagine sul clima interno in azienda: lo riferisce Asati, l’associazione che raggruppa piccoli azionisti che apprezza le parole che l’Ad Luigi Gubitosi scrive in una e-mail con cui annuncia l’iniziativa. “Le osservazioni di chi vive l’azienda giorno per giorno rappresentano un contributo fondamentale per capire dove siamo e quali sfide dobbiamo affrontare” scrive l’amministratore delegato secondo quanto riferisce Asati.

Il Piano Industriale di Tim, si legge nella nota Asati che riporta quanto detto da Gubitosi , “si pone obiettivi ambiziosi che potremo raggiungere solo lavorando con competenza e passione nella stessa direzione. Per questo oggi più che mai è importante ascoltare la voce di tutti, condividere le priorità e impostare un piano di azioni per fare meglio, insieme, in Tim”.

Per Asati “è apprezzabile l’iniziativa di tornare ad utilizzare questo fondamentale strumento di confronto, di verità, dal quale alcuni precedenti manager si erano volutamente sottratti, è un segnale tangibile anche di un decisivo, rinnovato approccio nella progettazione organizzativa, nella gestione del capitale umano, patrimonio inestimabile di Telecom Italia”.

