Tim Brasil e Fca scommettono sulle auto connesse

Asse Fca-Tim Brasil sulle auto connesse. La collaborazione punta a offrire soluzioni di connettività integrate nei veicoli dei marchi Fiat, Jeep e Ram dalla prima metà del 2021.

Nell’ambito della strategia globale per sviluppare ecosistemi per servizi connessi e migliorare l’esperienza digitale dei clienti, i futuri lanci di Fca in Brasile includeranno eSIM, un chip virtuale per WiFi nativo a bordo, con l copertura 4G di Tim e la più grande rete Internet of Things (IoT) del Paese.

La connettività consentirà la comunicazione attiva e in tempo reale dell’auto con l’utente, di Fca e la rete dei concessionari. I clienti Fca beneficeranno di una varietà di servizi, dall’intrattenimento e dai contenuti di sicurezza, alle applicazioni che interagiscono con il veicolo.

“La nostra scelta per Tim è stata motivata dall’ampia copertura 4G e dall’evoluzione della piattaforma IoT, con l’aggiunta di nuove soluzioni per migliorare continuamente la customer experience – dice Breno Kamei, direttore del Portafoglio, della Ricerca e dell’Intelligence Competitiva di FCA per l’America Latina – L’auto connessa sarà il punto di partenza per nuove soluzioni che renderanno possibili cambiamenti rilevanti nel percorso del consumatore, semplificando le attività quotidiane”.

Per André Souza Ferreira, Cio di FCA per l’America Latina. “L’auto connessa creerà un’esperienza utente digitalizzata e personalizzata, che avrà accesso a tecnologie e servizi integrati, facile da usare e sicuro, cambia il modo in cui viene utilizzata l’auto e il modo in cui gli occupanti si relazionano a tutto ciò che li circonda”.

La connessione a Internet tramite 4G consentirà anche l’aggiornamento di software e applicazioni attraverso il cloud del computer, oltre alla oltre all’integrazione con assistenti personali.

