Tim, Eugenio Santagata al timone di Telsy - CorCom

Eugenio Santagata entrerà in Tim dal primo aprile, assumendo l’incarico di amministratore delegato di Telsy, società del gruppo specializzata nella realizzazione di sistemi per la cybersecurity per la difesa e sicurezza nazionale. Nel suo novo ruolo Santagata, che non è titolare di azioni ordinarie della società, svolgerà anche il compito di advisor di Luigi Gubitosi, Ceo di Gruppo, per lo sviluppo e la gestione dei prodotti e servizi di cybersecurity.

Per sostituire Santagata alla guida di cy4gate il Consiglio d’amministrazione della società ha intanto individuato Emanuele Galtieri, che ricopriva la carica di vicedirettore generale, e ha annunciato in una nota di voler proporre la sua nomina all’ssemblea dei soci, che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio 2020. “Galtieri – spiega cy4gate in una nota – avrà l’importante compito di continuare e rendere operativo il piano strategico di Cy4Gate”. La società ha anche annuncaito la creazione di un comitato strategico, che si focalizzaerà anche sulle srategie di crescita mediante M&A, che sarà presieduto dal professor Alberto Sangiovanni

Vincentelli, e composto da Domitilla Benigni, Presidente di Cy4Gate e CEO di Elettronica, Emanuele Galtieri (una volta divenuto Amministratore Delegato della Società) ed Eugenio Santagata, che conserverà la carica di membro del CdA della Società.

“Ringrazio il Presidente e il Consiglio di amministrazione per la piena e completa fiducia e il supporto ricevuti in questi anni – afferma Santagata – Cy4gate è una società affermata, con un modello di business vincente, che ha dimostrato forte resilienza anche a fronte di 3 congiunture esterne straordinarie, come l’attuale situazione emergenziale. Ad Emanuele mi legano 30 anni di conoscenza professionale, comune background e profonda stima. Sono certo saprà condurre la Società

verso nuovi e più sfidanti traguardi. Sono onorato, inoltre, di poter continuare a sviluppare in maniera sistemica in Italia le competenze, le capacità industriali e di business nel mercato e nell’industria Cyber ed high-tech. Inoltre – continua Santagata – Sono estremamente soddisfatto degli ottimi risultati economicofinanziari conseguiti per l’anno 2020. Frutto, oltre che di una precisa strategia di crescita, di una squadra di Manager vincente e determinata nel raggiungimento degli obiettivi prefissati fino ad ora. Ripongo totale fiducia nell’amico e nuovo CEO Emanuele Galtieri nella guida ed esecuzione dell’importante Piano Industriale 2021-2023, che abbiamo costruito insieme alla squadra, che continuerò a supportare con la mia presenza nel Consiglio e Comitato Strategico di Cy4Gate”.

