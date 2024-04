Tinexta Cyber, che già deteneva il 70% del capitale sociale di Corvallis, il 60% di Yoroi e il 51% di Swascan, ha acquisito le quote di minoranza e ora detiene l’intero capitale sociale delle tre società. È la stessa società controllata da Tinexta ad annunciarlo con una nota.

Le acquisizioni sono avvenute a seguito dell’esercizio delle opzioni put e call previste dagli accordi con i rispettivi azionisti di minoranza per un prezzo, pagato in contanti, di 12 milioni di euro per il 30% del capitale sociale di Corvallis, 24,8 milioni di euro per il 40% del capitale sociale di Yoroi e 18,3 milioni di euro per il 49% del capitale sociale di Swascan. Un totale di oltre 55 milioni di investimento.

In questo modo il gruppo Tinexta, specializzato nei servizi di Digital Trust, Cybersecurity e Business Innovation, espande ulteriormente le proprie competenze e gli ambiti commerciali. Corvallis infatti è un’azienda di servizi IT sul mercato italiano con un’offerta ad alto valore aggiunto rivolta al mondo bancario, assicurativo, ai comparti industriali e di servizi, alle pubbliche amministrazioni. Yoroi è una società di consulenza strategica che opera nel mondo della cybersecurity, sviluppando e gestendo Sistemi Integrati Adattivi e Dinamici di Difesa Cibernetica. Swascan è infine la prima azienda di Cyber Security italiana proprietaria di una piattaforma di Cyber Security Testing e Threat Intelligence.

L’espansione in Francia: l’operazione Abf Group

Nei mesi scorsi Tinexta aveva finalizzato, tramite la sua controllata Warrant Hub, una offerta vincolante e irrevocabile per l’acquisizione del 73,9% del capitale della francese Abf Group, nella forma di una put option a favore dei soci venditori, secondo la prassi francese. Ad esito del closing, il restante 26,1% del capitale sociale continuerà a essere detenuto dai tre soci fondatori, che manterranno ruoli manageriali e di gestione della società, e per una quota minoritaria da alcuni manager.

L’enterprise value per il 100% di Abf Group è stato valutato in 155 milioni. Pertanto, ipotizzando un indebitamento finanziario netto pari a zero, il corrispettivo per l’acquisto del 73,9% del capitale della società sarebbe pari a 114,6 milioni di euro, di cui l’85% verrebbe pagato al closing e la restante parte verrà pagata tramite due Earn-out, pari rispettivamente a 5,7 milioni e 11,5 milioni di euro, legati alle performance 2023 e 2024.

L’operazione è parte integrante del processo di crescita internazionale: Abf Group, con sede a Tours, è stata fondata nel 2004 e svolge attività di consulenza alle pmi per lo sviluppo di progetti territoriali sostenuti da finanziamenti pubblici per l’innovazione. È inoltre presente nel mercato dell’europrogettazione e degli incentivi fiscali (Tax Credit). Oggi la società presidia l’intero territorio francese attraverso otto uffici e conta oltre 130 dipendenti con più di 500 clienti pmi ad alto contenuto di innovazione.

