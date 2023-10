Tiscali Italia al 60% Aetherna, avanti tutta sul digitale per l’hospitality

Tiscali Italia rilancia sui servizi digitali per l’hospitality. La principale società operativa del Gruppo Tessellis, nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali Spa ha portato al 60% la sua quota di partecipazione in Aetherna, operatore specializzato nel settore.

La partnership strategica

Aetherna e Linkem avevano siglato a gennaio 2022 una partnership strategica concretizzatasi nell’acquisizione da parte di Linkem del 49% delle quote societarie di Aetherna con l’obiettivo di guidare la Digital Transformation del comparto Hospitality Italiano.

Dopo la fusione aziendale tra Linkem e Tiscali avvenuta il 1° agosto 2022, la partecipazione era passata in capo a Tiscali Italia e oggi Tiscali diventa socio di maggioranza con il 60% delle quote di Aetherna, a conferma dell’impegno dell’azienda a credere e investire nella trasformazione digitale del settore dell’ospitalità.

Il nuovo assetto societario

Il nuovo assetto societario prevede l’entrata nel Consiglio di amministrazione di due nuovi membri, Giovanna Manzi e Lorenzo Sessa, accanto ai tre consolidati: Ross Gallo, Amministratore Delegato, che continuerà a detenere il 40% delle quote, Mariangela Colasanti, Chief Product Officer, e Andrea Bernassola, Head Of Planning & Controlling del Gruppo Tessellis.

Chi sono i due nuovi amministratori

Giovanna Manzi è una personalità di spicco nel panorama hospitality italiano: ceo di Best Western Italia dal 2004 al 2022, è stata vincitrice nel 2013 del Premio Manager dell’Anno assegnato da Manageritalia, mentre nel 2017 ha ottenuto il riconoscimento come miglior ceo assegnato da CV Magazine, e ad ottobre 2021 quello di Personaggio dell’anno nel Turismo assegnato da Ttg Italia.

“In questo nuovo ruolo di Consigliere in un CdA così prestigioso ci troveremo ad affrontare un mercato alberghiero in profonda trasformazione, con fenomeni di aggregazione importanti, entrata di player internazionali nuovi, acquisizioni e passaggio generazionale – dice Manzi – Tutti fenomeni che agevolano e accelerano la digitalizzazione, con un occhio alla sicurezza e alla gestione dei rischi informatici. Per me è un onore lavorare in questa squadra”.

Accanto a lei entra nel team Lorenzo Sessa, attuale direttore Telco di Tiscali Italia, con una decennale esperienza in ruoli manageriali nel settore delle utility.

“Ci troviamo in un momento cruciale poiché l’industria dell’ospitalità sta abbracciando con forza la digitalizzazione. Siamo fiduciosi di poter contribuire a questa evoluzione sfruttando appieno le competenze di Aetherna e le forti sinergie con Tiscali – spiega Sessa – Si tratta di una tappa essenziale della strategia di Tiscali in ambito B2B, ove abbiamo l’ambizione di essere riconosciuti come partner tecnologici altamente specializzati, seguendo il modello intrapreso con Aetherna”.

Aetherna punta alla leadership

Aetherna, grazie anche al rafforzamento della partecipazione di Tiscali, consolida il suo posizionamento di Partner Tecnologico delle strutture ricettive, in grado di guardare al futuro e anticipare le tendenze del mercato offrendo alle strutture ricettive nuove e importanti opportunità di business.

Questo percorso iniziato già due anni fa con la sponsorship di 4 Hotel, è proseguito con l’ultima partnership commerciale lanciata insieme a Navoo – Solution Provider Qualificato Amazon – per portare Alexa – il famoso assistente virtuale indispensabile in casa – all’interno dell’offerta ricettiva italiana trasformandolo nel concierge digitale in grado di dare voce ai desideri degli ospiti, innalzando l’ospitalità a nuovi livelli, ancor più digitalizzati, sostenibili ed inclusivi.

