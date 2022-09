Tlc e digitale spingono il lavoro: +14% di assunzioni entro fine anno. Lo rilevano i risultati dell’indagine sulle prospettive occupazionali per l’ultimo trimestre dell’anno svolta da ManpowerGroup, secondo cui i datori di lavoro italiani prevedono assunzioni in crescita da ottobre a dicembre 2022, registrando una previsione netta di occupazione (Neo – Net Employment Outlook) del +13%, al netto degli aggiustamenti stagionali.

C’è da rilevare però un calo del clima di fiducia tra i datori di lavoro del -7% rispetto al trimestre precedente (luglio-settembre 2022) e del -14% rispetto al medesimo periodo del 2021. Le prospettive di albergatori e ristoratori sono le migliori (+28%), grazie all’inizio della stagione invernale, seguite da costruzioni (+17%), produzione primaria (+15%), IT e telecomunicazioni (+14%).

“Nonostante il complesso quadro politico-economico attuale, nel quarto trimestre le intenzioni di assunzione delle aziende italiane rimangono positive, sebbene si assista a un calo del clima di fiducia sia rispetto al terzo trimestre sia nel confronto con lo scorso anno – commenta Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup Italia – I ruoli digitali continuano a guidare la maggior parte della domanda anche in Italia, con le aziende impegnate nella ricerca di talenti con competenze tecnologiche, oltre a profili tecnici sempre molto richiesti sia nell’ambito delle costruzioni -con la spinta del Pnrr- sia nell’ambito dell’Industria 4.0”.

La distribuzione territoriale

Nel prossimo trimestre sono previsti aumenti di forza lavoro in tutte e quattro le macroregioni. Le aziende del Nord Est (+22%) prevedono il ritmo di assunzioni più sostenuto. Le prospettive di assunzione sono buone anche nel Sud Italia e nelle isole con prospettive del +15%. I datori di lavoro del Centro Italia e del Nord Ovest mostrano invece maggiore cautela (rispettivamente +11% e +9% nelle intenzioni di assunzione). In tutte le regioni italiane si rilevano previsioni d’assunzione in calo rispetto all’anno scorso, benché sempre positive. Il calo è stato più marcato al Nord, sia Nord Est sia Nord Ovest (-17%) rispetto al Centro, Sud e Isole.

I dati per settori

Il mercato del lavoro più favorevole è previsto nel settore della ristorazione e dell’ospitalità (+28%). Prevedono un mercato del lavoro vivace e in crescita anche i settori delle costruzioni (+17%), della produzione primaria (+15%), dell’IT e telecomunicazioni (+14%) e del commercio all’ingrosso e al dettaglio (+11%). Prospettive di assunzione sono più contenute ma pur sempre positive nel settore pubblico (+9%), nella manifattura (+6%) e banche, assicurazioni e immobiliare (+1%). Unico settore in crescita nel confronto col quarto trimestre 2021 è la ristorazione e ospitalità (+8%), mentre il calo più rilevante si trova nei comparti banche, assicurazioni e immobiliare (-45%) e manifattura (-27%).

Le aziende sono classificate in quattro dimensioni organizzative: le microimprese con meno di 10 dipendenti, le piccole imprese con 10-49 dipendenti, le medie imprese con 50-249 dipendenti e le grandi imprese con 250 o più dipendenti. Le prospettive di occupazione migliori sono previste dalle grandi aziende (+19%), e da quelli di medie dimensioni con +14%. Positive anche se in misura minore le piccole (+5%) e micro (+8%) imprese. Tutte le organizzazioni prevedono un clima occupazionale in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: in rapporto al quarto trimestre del 2021, infatti, la flessione è del -23% per le piccole imprese, -15% per le grandi, -13% per le micro e -11% per le medie.

I timori per la recessione

ManpowerGroup ha intervistato 40.700 aziende in 41 Paesi e territori per misurare le intenzioni di assunzione per il quarto trimestre 2022. Nonostante i timori di una recessione, i datori di lavoro a livello globale sono pronti a continuare ad assumere i talenti di cui hanno bisogno, riportando una previsione netta occupazionale del +30%. Le intenzioni di assunzione migliori per il prossimo trimestre si registrano nella regione Asia-Pacifico (+40%) e nel Sud e Centro America (+39%), con forti previsioni in Brasile (+56%) e in India (+54%). I datori di lavoro in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) prevedono assunzioni relativamente stabili (+21%), ma le prospettive per i Paesi vicini all’Ucraina scendono fino a -17% rispetto allo scorso trimestre. A livello globale, i ruoli digitali (IT, Tecnologia, Telecomunicazioni, Comunicazioni e Media) continuano a guidare la domanda (42%), seguiti da quelli del settore Banche, Finanza, Assicurazioni e immobiliare (+37%). Al contrario, le intenzioni di assunzione più basse, anche se positive, a livello globale, si registrano nel settore pubblico (+23%). La prossima indagine sarà pubblicata nel gennaio 2023 e riporterà le aspettative di assunzione per il primo trimestre dell’anno.

