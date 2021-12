Tlc sostenibili, Infratel e Invitalia lanciano la call per startup - CorCom

Infratel e Invitalia si alleano in nome delle startup e lanciano “Connec TO Startup Contest”: la prima Call for Ideas lanciata dalle due società per attrarre startup, micro e piccole imprese e giovani talenti esperti di innovazione e sostenibilità.

Con l’obiettivo di rendere la connessione sempre più veloce, inclusiva e sostenibile, incentivando nuove soluzioni e sistemi più smart per la banda ultralarga, sono state individuate tre challenge: nuove soluzioni per la connettività; nuovi strumenti per i cantieri e il monitoraggio delle infrastrutture; soluzioni Madtech innovative per il settore Telco.

I modelli proposti nell’ambito del progetto dovranno essere innovativi ed avere una forte propensione alla replicabilità, scalabilità e internazionalizzazione e, in tale prospettiva; l’iniziativa è rivolta principalmente a studenti delle scuole superiori, a laureati e laureandi, a Pmi e startup innovative, a spin off e startup universitari e, più in generale, al mondo della ricerca digitale.

I soggetti intressati potranno candidarsi fino al 31 gennaio 2022 in un form disposibile sul sito di Infratel.

Nella giuria del contest anche il direttore di CorCom, Mila Fiordalisi.

Le challenge nel dettaglio

Challenge 1 : nuove soluzioni per rendere la connessione più accessibile e inclusiva e migliorare la qualità e la velocità delle connessioni. Dalle nuove tecnologie satellitari, ai network wi-fi pubblici, fino alla trasmissione dati tramite tecnologia laser e al 5g: sono solo alcune delle soluzioni innovative per la connettività.

Challenge 2 : nuovi strumenti per i cantieri e il monitoraggio delle infrastrutture per rendere quanto più smart – attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative e modelli predittivi – la manutenzione e l'installazione degli impianti a banda larga, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse impiegate.

Challenge 3: soluzioni Madtech innovative per il settore Telco per attirare nuovi utenti per le reti a banda ultra-larga utilizzando la tecnologia e per far emergere strumenti per stimolare la domanda di connettività e servizi associati.

Gli esperti della giuria valuteranno progetti in due fasi: nella prima fase saranno selezionati i finalisti,mentre nella seconda fase saranno individuati i tre vincitori.

I tre concorrenti finalisti che avranno totalizzato il maggior punteggio complessivo attribuito dalla Giuria, saranno decretati vincitori della Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest”.

I vincitori avranno accesso a un percorso di formazione (“Innovation track”) strutturato a partire da una sessione di need assessment, sulla base della quale verrà formulato uno specifico iter formativo e di mentorship.

Alla fine del percorso i vincitori potranno partecipare a un workshop di presentazione dei loro progetti con Infratel Italia ed i suoi partners.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, ogni membro dei team vincitori che abbiano finalizzato l’iscrizione, avrà la possibilità di accedere all’Innovation track.

